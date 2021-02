Ultimo appuntamento della settimana ricco di emozioni a ‘Pomeriggio Cinque’. La trasmissione di Barbara D’Urso si conclude come suo solito il venerdì, lasciando spazio a ‘Verissimo’ il sabato. Dopo l’ulteriore pausa della domenica, riprende nuovamente a partire dal lunedì. Nell’appuntamento del 26 febbraio non è stato un fatto di gossip o televisione a commuovere tutti, bensì un episodio di cronaca che ha davvero colpito la padrona di casa, gli ospiti in studio e i telespettatori.

Aveva parlato di questo fatto già un paio di giorni fa, ma stavolta si è materializzata una conclusione quasi da film. Ovviamente c’è stato un lieto fine e questo grazie soprattutto alla dedizione di Barbara D’Urso. Non è la prima volta che Barbarella si metta al lavoro per risollevare le sorti di persone in difficoltà, ma questa volta si è andati davvero oltre in senso positivo. Il diretto interessato non ha potuto fare altro che manifestare la sua gioia immensa per quanto avvenuto in diretta. (Continua dopo la foto)















Si è tornati a parlare della vicenda legata ad un ragazzo originario di Livorno che si chiama Fabrizio. Quest’ultimo è sposato e oltre ad avere una moglie ha anche dei figli. Purtroppo per lui però è rimasto senza un’occupazione lavorativa ed è stato costretto a subire uno sfratto Vivono tra l’altro in un’abitazione di appena 33 metri quadrati. Aveva dunque voluto porre l’attenzione sulla sua situazione drammatica, facendo un appello a Barbara D’Urso, o ora si è verificato un bellissimo gesto. (Continua dopo la foto)















Barbara D’Urso ha nuovamente avuto un collegamento con questa sfortunata famiglia ed ha annunciato: “Ci ha contattati un’azienda nautica che ha offerto a Fabrizio un lavoro nel cantiere navale. Da oggi la tua vita cambierà”. E il titolare di questa azienda ha fatto una sorpresa magnifica al signor Fabrizio: “Un contratto a tempo indeterminato che firmiamo adesso in diretta”. Entusiasta la conduttrice Mediaset, che si è rivolta al giovane facendogli capire quanto sia importante il momento. (Continua dopo la foto)









Barbara D’Urso ha esclamato: “Fabrizio hai capito? Avrai un contratto a tempo indeterminato, potrai pagare l’affitto e trasferirti in una casa più grande”. E gli utenti su Twitter sono esplosi di felicità: “Brava Barbara, oggi mi hai fatto venire i brividi aiutando questa famiglia”, “Stupendo il cantiere navale”, “Barbara D’Urso meglio dell’ufficio di collocamento”.

