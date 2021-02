Lei è una grande attrice italiana e l’abbiamo spesso vista in televisione anche in diverse trasmissioni di successo. Infatti è stata ospite del programma ‘Vieni da me’, ma anche nei consueti appuntamenti di Barbara D’Urso su Canale 5. Su di lei è uscita una voce terribile, rilanciata da ‘Diva e Donna’. Infatti, non è stata affatto in buone condizioni di salute, anzi, ha dovuto fare i conti e combattere con una gravissima patologia. Una malattia che ha rischiato seriamente di ucciderla.

Non ci sono ancora annunci ufficiali da parte della diretta interessata, ma secondo quanto scritto dal giornale avrebbe appreso di avere un tumore nel recente passato. A causa del cancro è anche stata costretta a sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico per risolvere il problema. Inoltre, stando sempre a quanto scritto da 'Diva e Donna', uno dei due reni sarebbe stato asportato del tutto. Dunque, ha vissuto momenti bruttissimi e la paura di morire è stata presente in lei e nei familiari.















Stiamo parlando dell'attrice Patrizia Pellegrino, che ha 58 anni. La donna si sarebbe comunque ripresa e adesso verserebbe in condizioni sicuramente migliori. Pare che sia attualmente in convalescenza e intorno a lei si sono stretti il compagno Giampaolo e i tre figli, che non le hanno mai fatto mancare il loro apporto. Un dramma inaspettato, visto che non c'erano state avvisaglie. Il tumore è stato dunque individuato recentemente, ma per fortuna il peggio sembra essere alle sue spalle.















Patrizia Pellegrino ha avuto una vita tutt'altro che semplice. Infatti, ha sofferto in passato di stati depressivi ed ha anche perso un figlio che si chiamava Riccardo. Era stata la stessa attrice a parlare di questa tragedia, con il bimbo deceduto subito dopo il parto. Non è stata in grado nemmeno di dirgli addio. Poi, una volta superata la fase più dura dal punto di vista psicologico, ha avuto la forza e la volontà di adottare Gregory, un bambino che arriva dalla Russia. Ora questa nuova mazzata.









Patrizia Pellegrino, oltre a Gregory, ha Tommaso e Arianna che sono stati concepiti con l’ex marito Pietro Antisari Vittori. Il 28 maggio del 2005 si è unita in matrimonio con l’imprenditore Stefano Todini, ma nel 2013 le loro strade si sono separate. L’ultimo suo film cinematografico risale al 2018: ‘Le grida del silenzio’. In tv l’abbiamo apprezzata nel 2013 ne ‘Il bambino cattivo’ di Pupi Avati.

