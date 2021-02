Ancora bufera su ‘Amici’. Dopo la severissima punizione delle scorse ore, quando alcuni allievi hanno subito dei provvedimenti disciplinari per la sporcizia che avevano lasciato negli spazi comuni della scuola, nel daytime del 26 febbraio è nuovamente successo il finimondo. E a quanto pare la situazione legata alla pulizia non è affatto in miglioramento perché la condizione igienica della casa e delle camere da letto è tutt’altro che buona. Ma è stata comminata una sanzione per altro.

In particolare tre allievi non vanno in palestra da diversi mesi e per questa ragione è stata disposta la sospensione delle loro maglie. Questa decisione assunta dal loro insegnante ha scatenato una furia incredibile da parte di uno dei protagonisti del talent show di Maria De Filippi. Ha iniziato a sbroccare, minacciando di andare via dal programma. E la stessa padrona di casa è stata costretta ad un intervento. Andiamo a vedere nei dettagli cosa è accaduto in queste ore ricche di tensione. (Continua dopo la foto)















L’insegnante di canto Rudy Zerbi ha punito dunque Deddy, Leonardo e Sangiovanni ed è stato quest’ultimo ad avere una reazione sconsiderata. Infatti, ha esclamato: “Mi sono rotto i cog….i, io la scuola non la voglio fare, sono qua per cantare. Non mi interessa proprio, non ci voglio stare qua. Io queste cose non le voglio vivere, non sono venuto per fare il reality show sennò andavo al Grande Fratello. Sono venuto qua per cantare, e se non vado quattro volte in palestra, non merito di non cantare”. (Continua dopo la foto)















Dopo essere sbottato in modo furente, Esa e Giulia hanno provato a calmare l’allievo di ‘Amici’ Sangiovanni, senza però riuscirci. A quel punto è intervenuta in collegamento Maria De Filippi, che gli ha detto che un allenamento è fondamentale sia per un cantante sia per un ballerino. Quando poi finirà questa avventura, gli mancheranno tutte queste cose visto che il mondo fuori è sicuramente più arduo. Sicuramente nell’appuntamento di sabato 27 febbraio se ne riparlerà. (Continua dopo la foto)









La scuola di Amici 20 si è dunque accorta nelle scorse ore di una sporcizia esagerata negli spazi che tutti gli studenti condividono tra loro ed è dunque stata disposta l’immediata sospensione della maglia a tre allievi: Ibla, Alessandro e Aka7even. Secondo quanto definito dalla redazione, il provvedimento disciplinare consiste nella non esibizione durante l’appuntamento pomeridiano di sabato prossimo.

