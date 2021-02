Starebbe succedendo qualcosa di storico al ‘Grande Fratello Vip’ e che potrebbe causare degli strascichi per un lungo periodo di tempo. Vittima di questa situazione Stefania Orlando, al momento all’oscuro di questo presunto gioco ai suoi danni. La concorrente è a rischio eliminazione, infatti si sta sfidando con Rosalinda Cannavò per un posto in finale. Ricordiamo che l’atto conclusivo della trasmissione di Alfonso Signorini ci sarà lunedì primo marzo. Ci sarebbero manovre contro di lei.

A pochissimo dalla diretta di venerdì 26 febbraio è uscita fuori una voce che, se confermata, cambierebbe gli scenari. Questa indiscrezione continua a correre veloce sul web e sono davvero tantissimi gli utenti che ne sono certi. Ci sarebbe infatti soprattutto una persona che starebbe lavorando in rete affinché Stefania Orlando possa abbandonare il programma Mediaset. Tra l'altro, ciò che starebbe facendo non sarebbe proprio regolare e violerebbe anche il regolamento del reality.















Diversi internauti hanno accusato pesantemente il fratello di Dayane Mello, il quale starebbe tentando di condizionare i risultati finali del televoto. Avrebbe infatti consigliato ad alcuni fan del Brasile che inneggiano alla sudamericana di escludere praticamente Stefania Orlando. Vorrebbe dunque che a qualificarsi alla finale fosse Rosalinda Cannavò. Non sappiamo se davvero tutto questo cambierà le carte in tavola, ma le accuse sono veramente numerose e a tratti pesantissime.















I fan di Dayane Mello continuano ad avercela con Stefania Orlando perché quest'ultima ha puntato il dito contro la coinquilina, dicendole di essere una stratega e di essersi approfittata di Rosalinda. E nelle scorse ore la conduttrice ha detto alla brasiliana: "Perché mi hai detto che non merito la finale, invece potevi dirmi che non lo volevi". Vedremo stasera cosa accadrà durante la puntata e se ci saranno ulteriori colpi di scena, con altri confronti dai toni a dir poco durissimi.









Nelle ultime ore, dopo aver criticato Dayane, Karina Cascella ha dovuto cancellare alcuni messaggi di critiche nei confronti della gieffina: “Le minacce arrivano da persone credo brasiliane. Ho segnalato tutti i profili. Naturalmente denuncerò tutto quello che è stato scritto”. Sono dunque giunte minacce molto gravi nei confronti dell’opinionista televisiva, la quale è rimasta scioccata da tutto questo.

