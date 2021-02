Gemma Galgani continua a cercare l’uomo della sua vita a Uomini e Donne. Ultimamente si è imbattuta in una serie di conoscenze poco proficue che l’hanno profondamente delusa e ferita. Tutte con uomini che si chiamano Maurizio: la prima con Maurizio Gerci che l’ha lasciata senza troppe spiegazioni durante le festività natalizie.

Poi è stata la volta di Maurizio Giaroni che nonostante la gentilezza era evidentemente poco attratto dalla Galgani e, infine, il poeta Maurizio Peduzzi che ha scaricato Gemma senza troppe cerimonie per una dama ben più giovane. Tutti e tre i cavalieri l'hanno definita "pesante". Una parola nella quale Gemma non si riconosce e lo ha spiegato in una intervista al magazine ufficiale del dating show di Canale5.















"Non mi riconosco affatto nell'aggettivo 'pesante'. Forse chi me lo ha attribuito era un po' leggero! Le mie amiche, chi mi frequenta nella vita di tutti i giorni, si farebbe una gran risata sentendomi definire così… Credo, quindi, che mi ha definito pensate non fosse affatto coinvolto, e abbia trovato una scusa come un'altra per troncare… Maurizio Guerci è l'unico dei tre con il quale ho avuto una vera relazione, ma dire che sono rimasta delusa sarebbe veramente riduttivo. A un certo punto mi ha detto che non era interessato, quando tutto il suo comportamento lasciava supporre il contrario".















Poi si è rivolta a Tina Cipollari: la storica opinionista del programma di Maria De Filippi sembra non accettare l'atteggiamento della dama quando si parla di amore. Tina ha più volte criticato la Galgani per avere concesso la propria intimità a uomini che poi l'hanno brutalmente scaricata. Gemma ha colto l'occasione per spiegare come la pensa in merito.









“Per me l’intimità è legata indissolubilmente al sentimento. È il coronamento di un’emozione che nasce dal cuore, la conferma di qualcosa ricambiato totalmente. Non mi appartiene il sesso fine a stesso, come mero esercizio fisico senza amore. Qualche migliore dimostrazione del fatto che Tina non mi conosce affatto o peggio ancora, non vuole conoscermi! Essere desiderata ti fa sentire giovane e qualcosa età! Quando una donna si sente desiderata diventa più attraente, cura maggiormente il suo aspetto fisico. Quando qualcuno saprà riconoscere il cigno nascosto dentro di me, me ne accorgerò guadando nei suoi occhi”.

