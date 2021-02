L’edizione ‘monster’ del Grande Fratello Vip si avvia alla conclusione. Presto, precisamente lunedì 1 marzo, si conoscerà il nome del vincitore. E sarà, ammettiamolo, una liberazione non solo per i reclusi nella casa dall’ormai lontano settembre 2020, ma anche per i telespettatori che ormai non stanno più nella pelle e vogliono incoronare il loro beniamino. Ma nel frattempo i vipponi continuano ad essere protagonisti di scene esilaranti, discussioni più o meno accese e perfino qualche bacio ‘hot’.

Dopo l'eliminazione di Giulia Salemi, con la quale il modello ed ex velino era entrato in intimità, Pierpaolo Pretelli sembra aver bisogno di affetto. Lo dimostra un suo recentissimo avvicinamento ad un altro inquilino che nelle ultime ore è stato ironicamente preso di mira da un utente su Twitter. Il messaggio è il seguente: "crocc che guarda il proiettore come gli anziani che guardano i lavori in cantiere #gfvip #tzvip".















Stiamo parlando di Andrea Zelletta che è stato immortalato mentre sta curiosamente fissando un proiettore aspettando chissà cosa. Ma il modello ed ex calciatore tarantino è stato 'beccato' anche in un'altra situazione, ben più particolare. Nel corso di uno spot che i gieffini hanno girato all'interno della casa, Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta, che negli ultimi tempi sono diventanti molto amici, hanno deciso di scioccare tutti .















Una nota marca di snack ha deciso di fare una sorpresa ai concorrenti del GF Vip quinta edizione, fornendo una gran quantità di deliziosi spuntini. E proprio Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli hanno distribuito ai coinquilini queste inattese prelibatezze. Dayane e Samantha, poi anche Stefania e Rosalinda non si sono fatte pregare. Dopodiché Pierpaolo e Andrea hanno iniziato a guardarsi negli occhi, mentre mangiavano i gustosi bastoncini ricoperti di cioccolato, e d'improvviso è scattato un bel bacio in bocca.









crocc che guarda il proiettore come gli anziani che guardano i lavori in cantiere #gfvip #tzvip pic.twitter.com/2noQq8Txce — vipera (@remocesenatico) February 25, 2021

Il bacio croccantino di Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta #GFVIP 🥵 dovrebbe essere già virale https://t.co/nTD2a7Fc8D — . (@Luca_zone) February 24, 2021

Non appena i due ‘giocherelloni’ Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta si sono dati questo bacio al sapor di cioccolato, col primo che sornione diceva: “Ha un gusto più buono…”, ecco che le vip presenti hanno subito commentato. Di fronte a questa inedita sorpresa Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando hanno reagito così: “Cosa non si fa per avere una clip”. E Zelletta ha replicato: “La lingua in bocca mi ha messo questo…”. Insomma una merenda proprio da leccarsi i baffi.

