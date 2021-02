“Immenso uomo!”. Walter Zenga, il commovente gesto per Andrea dopo l’eliminazione dal GF Vip

Andrea Zenga è stato l’ultimo eliminato dal Grande Fratello Vip. A pochi giorni dalla finalissima, sconfitto al televoto da Samantha De Grenet e Stefania Orlando, il figlio di Walter Zenga ha dovuto abbandonare la casa di Cinecittà. Ospite di Casa Chi, l’ex vippone ha fatto il punto sulla sua esperienza e ha svelato particolari inediti sulla sua relazione con Rosalinda Cannavò, iniziata proprio tra le mura della casa del reality show condotto da Alfonso Signorini.

"Fuori ho trovato un affetto incredibile, mi stanno inondando di messaggi bellissimi e non me lo aspettavo, è una cosa davvero incredibile". Su Rosalinda ha poi raccontato: "Ho vissuto da dicembre nella casa e da quando c'ero io Rosalinda è sempre stata se stessa, senza scheletri nell'armadio e mi baso su quello che ho vissuto e provato, ma ho conosciuto una persona vera e mi baso su quello, quindi tutto quello che è successo prima cerco di non prenderlo in considerazione". L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha poi spiegato cosa è davvero successo a letto con l'attrice dal momento che tutti hanno parlato di un rapporto intimo tra i due.















"Ci sono stati baci perché c'è chimica, magari abbracci un po' più intensi, ma niente di più. Andare oltre mi sembrava eccessivo, dei grattini, carezze sulla schiena". Sul destino della sua storia ha detto: "Nella casa è tutto ovattato e le conseguenze di quello che fai le paghi fuori, ma credo che Rosalinda abbia preso una decisione importante e io le starò vicino se vorrà, partiamo da una buona base e spero di costruire qualcosa fuori, è una cosa che deve nascere perché come coppia ci siamo vissuti solo una settimana".















Nella casa del GF Vip, Andrea Zenga ha rivisto anche il padre, l'ex calciatore Walter Zenga, con il quale non aveva più rapporti da anni. Entrato in trasmissione dopo l'eliminazione, Andrea ha rotto gli indugi in diretta promettendo che sentirà il padre: "Sì, papà lo chiamerò subito domani", le sue parole. E così è stato, perché sul profilo Instagram di Walter Zenga è comparsa una foto di una riunione di famiglia.









Accanto all’immagine scattata a Milano, postata sul profilo dell’ex calciatore si legge: “26.02.2021, reunion”. Lo scatto è stato repostato nelle Stories di Andrea Zenga e del fratello Nicolò. Andrea ha scritto: “Start”, mentre Nicolò ha aggiunto: “Si ricomincia da qui”. Che sia stata finalmente fatta la “pace”.

