Giacomo Czerny è il nuovo tronista di Uomini e Donne insieme a Massimiliano Mollicone. Prendono il posto di Gianluca (che ha abbandonato il trono il 21 dicembre scorso) e Davide (che ha appena scelto Chiara). Giacomo è un videomaker originario di Sarzana, ha 25 anni. Suo papà è di origine tedesca e ha conosciuto sua mamma quando si è trasferito in Italia.

Come si legge su Tv Sorrisi e Canzoni, la passione per l'arte cinematografica gli è stata trasmessa sin da piccolo da suo papà che collezionava film in dvd. I suoi punti fermi sono la famiglia, il lavoro e il gruppo di amici con cui è cresciuto. Sente sempre il bisogno di esprimere e raccontare la sua vita, e oltre ai video lo fa anche attraverso i tatuaggi, che si disegna da solo.















In un'intervista a Uomini e Donne Magazine, Giacomo ha svelato alcuni tratti del suo carattere: "Tendo ad annoiarmi molto velocemente. Le volte in cui ho perso la testa sono state frutto di realtà complicate. Ho bisogno di stimoli costanti. Quando una situazione è ingarbugliata vivo di più, perché rifletto e perdo anche il sonno".















Poi ha spiegato di aver vissuto un momento difficile in famiglia che lo ha portato a maturare sotto molti punti di vista. "Il momento più difficile della mia vita è stato quando entrambi i miei genitori non sono stati bene di salute, quasi contemporaneamente. É stata una situazione che ha fatto cambiare parecchio il mio modo di vedere le cose. Ho capito che certe difficoltà possono presentarsi ogni giorno".









In studio non ha potuto fare a meno di notare la presenza di Roberta Di Padua, la dama del Trono Over molto apprezzata per la sua bellezza: “Difficile non notare Roberta Di Padua. Esteticamente credo abbia una bellezza particolare. É tra le donne con più fascino e sensualità”. Insomma anche Giacomo è rimasto affascinato dalla presenza della Di Padua, una delle protagoniste assolute del dating show di Maria De Filippi per la storia con Riccardo Guarnieri. E sembra funzionare anche la formula di unire il trono classico e il trono over con storie interessanti che appassionano sempre più il pubblico.

