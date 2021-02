La finale si avvicina e Pierpaolo Pretelli è già certo di poter sfidare tutti per la conquista del successo. Il nome del vincitore del ‘Grande Fratello Vip’ si conoscerà lunedì primo marzo e c’è grande attesa anche per scoprire chi uscirà nella puntata del 26 febbraio tra Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò. Ma a proposito dell’ex velino di ‘Striscia la Notizia’ e di Giulia Salemi è arrivata una sentenza durissima nei loro confronti da parte di un’ex concorrente del reality show.

Nonostante in tanti siano davvero entusiasti di questa relazione sentimentale, c’è chi invece non crede assolutamente a questo amore, come già sta accadendo anche a Rosalinda e Andrea Zenga. Alcuni sono convinti che non durerà affatto questa storia d’amore e a parlarne apertamente è stata dunque un’ex vippona. Queste parole non faranno affatto piacere ai due piccioncini che potrebbero anche reagire malamente. Vediamo chi ha criticato il loro rapporto e quali parole sono state dette. (Continua dopo la foto)















A sganciare una bomba su Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è stata la contessa Patrizia De Blanck: “Non credo molto in questo amore. Penso che quella di Pierpaolo sia una sceneggiata che gli serve per far parlare di lui. Poi può darsi che sia cominciata come una sceneggiata e che finisca con un sentimento vero, ma nutro profondi dubbi. Giulia può anche essere innamorata di Pierpaolo, non lo metto in dubbio, ma la esorto a stare attenta perché lui non ha mai dimenticato la Gregoraci”. (Continua dopo la foto)















Patrizia De Blanck ha continuato: “Lei ha un background importante e una vita affascinante, in grado di conquistare facilmente un uomo. A Pierpaolo, ogni volta che la rivede, brillano gli occhi di una luce diversa. Giulia deve stare attenta perché se il loro amore dovesse decollare anche fuori dal GF Vip e una sera Pierpaolo dovesse ritrovare Elisabetta nello stesso ristorante non rimarrebbe indifferente. Giulia dovrà sempre fare i conti con i fantasma di Elisabetta Gregoraci”. (Continua dopo la foto)









Anche il giornalista Gabriele Parpiglia ha seri dubbi sulla relazione Pierpaolo Pretelli-Giulia Salemi: “Lui nel programma si è innamorato di Elisabetta, poi si è innamorato di nuovo della ex Ariadna Romero e poi di Giulia Salemi. Questo è un amore da telecamera. Al GF si è fidanzata con Francesco Monte, poi in Spagna ha avuto una storia con Abram e ora ha preso il posto della Gregoraci nel cuore di Pierpaolo”.

