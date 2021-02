“Ma scherzate?”. E invece no, succederà stasera al GF Vip. Alfonso Signorini ha deciso e nessuno dei vipponi immagina nulla

Ci siamo, oramai manca pochissimo alla fine del Grande Fratello Vip. La semifinale di stasera, venerdì 26 febbraio, si preannuncia ricca di colpi di scena. La puntata si aprirà ripercorrendo ciò che è successo alla fine della diretta di lunedì scorso. Ci sarà un confronto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò in cui verranno coinvolti anche l’influencer Tommaso Zorzi e la conduttrice Stefania Orlando. Nel corso della quarantaduesima puntata, infatti, la brasiliana si è dichiarata all’attrice di fiction e poi l’ha tradita spendendola direttamente al televoto contro la Orlando.

In primo poi ci sarà anche il rapporto tra Dayane e Rosalinda ultimamente messo in crisi. Nelle ultime settimane si sono allontanate, complice la storia nata tra Andrea Zenga tra le mura della Casa di Cinecittà. Delusa dalla scelta dell'amica, Adua non ha trattenuto le lacrime e si è detta certa che ne uscirà sconfitta al televoto. La Mello ha sostenuto di aver tutelato Samantha con cui ha sviluppato un rapporto più lineare, ma le critiche nei suoi confronti sono state fortissime.















Poi si parlerà di Tommaso Zorzi che è stato molto duro nei confronti di Dayane, sostenendo che faccia finta di essere bisessuale. Stefania Orlando, invece, l'ha accusata di essere falsa e stratega. Sarà un televoto cruciale quello di stasera: solo una tra Rosalinda e Stefania resterà nella Casa a un passo dalla puntata finale del 1° marzo.























Inutile dire che la scelta del pubblico, quindi, sarà molto importante per questa eliminazione anche se sui social sta facendo tanto rumore l'indiscrezione che il fratello di Dayane e i fan brasiliani stiano pilotando i voti per salvare Rosalinda e buttare fuori dalla casa Stefania perché personaggio forte. Ma occhio, perché questo non sarà l'unico televoto della puntata del GF Vip di stasera. Alfonso Signorini annuncerà una doppia eliminazione.



Udite udite: il pubblico dovrà scegliere dopo la prima eliminazione chi salvare attraverso un televoto flash. Quindi, oltre ad essere eliminata una tra Cannavò e Orlando, ci sarà un altro concorrente che perderà la possibilità di giocarsi la finalissima. Il padrone di casa del reality show, versione Vip, proclamerà anche il quarto finalista. Al momento solo Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi si sono conquistati un posto per la finale. Si mette male…

