“È morta per un tumore”. Costantino della Gherardesca, il dramma nella sua vita: “A lei devo molto”

Costantino della Gherardesca è uno dei giudici de Il Cantante Mascherato, il programma di Milly Carlucci che volge al termine con la finale di venerdì26 febbraio. La puntata si aprirà con lo spareggio tra l’Orsetto e la Farfalla che si sarebbe dovuto svolgere alla fine dell’appuntamento precedente ma, a causa del grosso ritardo, non c’è stato il tempo. Poi spazio ai duetti con i quali i personaggi rimasti in gara canteranno ognuno con un cantante diverso.

Dato che tutti e quattro i concorrenti misteriosi faranno il duetto, è lecito ipotizzare che il risultato dello spareggio verrà reso noto solo dopo i duetti. Ospiti straordinari della serata Anna Tatangelo, in coppia con il Lupo, Cristina D'Avena, con l'Orsetto, Red Canzian in coppia con la Farfalla e Rita Pavone che si esibirà con il Pappagallo.















Costantino della Gherardesca ha parlato della sua esperienza al Cantante Mascherato in una intervista rilasciata al periodico Mio. E in particolare ha raccontato cosa lo ha profondamente legato a Milly Carlucci: "Quando ero un personaggio di rottura, molti colleghi mi vedevano come un demone. Lei è sempre stata molto gentile". Tra i due c'è un rapporto di stima reciproco che è stato ulteriormente cementato da questa esperienza al Cantante Mascherato.















Sempre all'interno della stessa intervista, Costantino ha parlato delle pesanti conseguenze che la situazione Covid, con tutte le limitazioni che comporta, sta avendo sulla sua vita privata: "La sto patendo. All'inizio l'avevo presa bene, nonostante la paura del virus per me e per la mia famiglia. Adesso la sto patendo".









Infine c’è stato spazio per un ricordo del suo passato. Costantino ha rivelato quale è stata la persona che ha fatto nascere in lui il gusto per le cose belle: “La mamma di una mia amica, un’insegnante. Ricordo che avevo tredici anni e mi portava al cinema a vedere i film di Pedro Almodovar, di Ken Loach, mi portava alla Biennale di Venezia. Quando avevo 17 anni lei è mancata per un tumore”. Una persona molto importante per il giudice del Cantante Mascherato di cui non dimenticherà mai gli insegnamenti.

