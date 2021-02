Sorpresa Ela Weber: eccola di nuovo in tv. Com’è oggi, a 54 anni, la mitica ‘Sellerona’

Impossibile aver dimenticato Ela Weber, la mitica “Sellerona” di Paolo Bonolis. È stata una delle showigirl che più sono rimaste impresse nel pubblico italiano della tv anni Novanta. La sua bellezza esplosiva e quell’accento marcatamente nordico ne hanno fatto un volto indimenticabile del pre-serale televisivo.

Nata a Dettelbach, il 13 marzo 1966, Ela è tedesca naturalizzata italiana, ed è cresciuta in una famiglia di cuochi. Ha sempre aiutato i suoi genitori, proprietari di un ristorante molto noto nella città bavarese. Dopo aver intrapreso la carriera di modella, è arrivata in Italia nel 1988 arriva in Italia dove ben presto trova un posto in tv accanto al mitico Paolo Bonolis. Fu lui a darle il soprannome che tutti conoscono a Tira e Molla, dove la statuaria Ela faceva la valletta. ‘La Sellerona‘. (Continua dopo la foto)















Molti anni dopo Ela Weber ha spiegato il motivo di quel nome: si tratta di un attributo romanesco che indica letteralmente un ‘grosso sedano’. Oggi Ela ha 54 anni ma da tempo è lontana del piccolo schermo e in generale dal mondo dello spettacolo e da circa quindici anni vive infatti sul lago di Bracciano con il marito. Ma a sorpresa si è rifatta vedere nel programma di Antonella Clerici. (Continua dopo la foto)















Ela Weber è apparsa in collegamento da casa sua nel corso della puntata di “È sempre mezzogiorno” e assicurato che i riflettori non le mancano per niente. “Potrebbe arrivare qualche occasione per te per tornare in tv”, le ha detto Antonella Clerici, che è sua amica. “Anche no! Oggi ho risposto solo perché mi hai chiamato tu”, la replica immediata della tedesca. (Continua dopo le foto)











Nel corso del collegamento Ela Weber ha poi ricordato con Antonella Clerici l’edizione di Domenica In 2001/2002, nella quale entrambe erano alla conduzione con Carlo Conti e Mara Venier. “Ela ci coccolava tutti portando sempre del cibo. Spesso era del pollo, se non poteva cucinarlo lo andava a comprare già pronto. Era il suo modo per dimostrarci l’affetto”, ha raccontato la Clerici.

“È morta per un tumore”. Costantino della Gherardesca, il dramma nella sua vita: “A lei devo molto”