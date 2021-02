Una puntata ricca di colpi di scena quella di oggi a Uomini e Donne e che arriva a poche ore dalla pesantissima accusa di Gemma Galgani e Giorgio Manetti. La dama torinese, dalle colonne del settimanale Nuovo, non ha usato mezzi termini demolendo l’ex fidanzato. “Non capisco perché debba essere sempre così offensivo nei miei confronti, non vede le cose lucidamente”.

E ancora: “Mi chiedo perché continui ad attaccarmi, forse lo trova gratificante! Io invece lo vedo come un uomo superficiale e privo di contenuti. Al di là del suo aspetto così solare, rimane davvero una persona mediocre. Preferirei che su quello che è successo tra di noi in passato calasse il silenzio totale”. Parole che arrivano dopo le molte accuse di Giorgio Manetti sempre dallo stesso giornale. Continua dopo la foto















“Le auguro di trovare ciò che sta cercando; anche se credo che quello che lei è interessa davvero è continuare a far parte del programma. E’ sempre il medesimo copione che si ripete da undici anni: mi sempre si stia dando troppa importanza a questa signora” aveva detto Manetti, aggiungendo: “Da quanto leggo in rete, mi pare che questo modo di fare di Gemma abbia stancato tantissime persone”. Continua dopo la foto















E ancora: “La televisione è un ottimo punto d’incontro, ma poi le storie vanno vissute nel mondo reale. Il gioco è bello quando dura poco, poi perdi credibilità”. Ma non sarà Gemma la protagonisti di questa puntata che vedrà al centro Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. I due già ieri si sono confrontati, quando il cavaliere si è posizionato al centro dello studio per parlare delle sue uscite con Antonella ed Elisabetta. Continua dopo la foto















Ma sarà con i ragazzi che si toccheranno punte di tensione. Massimiliano è uscito di nuovo con Vanessa che si è lasciata andare in esterno raccontando eventi del passato molto tristi riguardanti una relazione che l’ha fatta finire in ospedale.In studio, Maria De Filippi fa sapere che è stato deciso di tagliare il racconto, in quanto non le sembrava il caso. Un censura, giustificata, che nella storia del programma ha davvero pochi precedenti.

