Stasera si prospetta una diretta del GF Vip davvero avvincente, chi uscirà dalla Casa più spiata d’Italia? Stefania Orlando vs Rosalinda Cannavò: ormai la sfida è titanica. Scorrono lente le ultime ore di questa giornata nella Casa di Cinecittà, tanto che Rosalinda Cannavò, ha deciso di scrivere una lettera in vista dell’eliminazione.

Rosy è una gran romanticona, e questo lo abbiamo visto abbondantemente, premesso ciò non troveremo dunque affatto strano che poco fa la nostra ex Adua Del Vesco, si sia messa a scrivere una lettera d’addio. Una lettera dedicata ai suoi coinquilini del GF Vip. Non dimentichiamo che Rosalinda potrebbe uscire fra pochissimo. (Continua dopo le foto)















Nella lettera scritta da Rosalinda Cannavò, c’è un pensiero per tutti coloro che sono giunti alla fine insieme a lei. Ovviamente all’interno della lettera non poteva mancare un pensiero su Dayane Mello, con la quale ha avuto un profondo legame di ‘odi et amo’, culminato negli ultimi giorni con delle crisi nervose non da poco. Ma vediamo cos’ha scritto la nostra amata Rosy. (Continua dopo le foto)























“Se Sami starà leggendo questo messaggio mi starò bevendo una bottiglia con Zenga, però ho riflettuto molto su questo viaggio e ognuno di voi mi ha lasciato qualcosa”, dice Rosalinda Cannavò, mentre legge a Samantha De Grenet la bozza della lettera. Poi è la volta di Andrea Zelletta, per cui le parole spese sono dolcissime. L’attrice lo definisce un “amico speciale e lo sei sempre stato…”. Il turno di Zorzi: “Tommy, devo ammettere che grazie a te mi sono liberata di alcuni macigni, ho scoperto che dietro quel volto da cinico c’è un cucciolo”. (Continua dopo le foto)

Rosalinda Cannavò giunge al ‘paragrafo’ dedicato a Pretelli e alla Orlando. Anche in questo caso solo parole di stima, affetto e riconoscenza: “Pier, i tuoi occhi hanno una sensibilità che non avevo mai visto mentre a te Stefania ad oggi ti voglio tanto bene, mi hai spinto a riflettere e mi hai insegnato l’autoironia”. Di nuovo la De Grenet: “Samantha, tu mi hai ascoltato tanto e sei un’amica straordinaria”. E poi finalmente il momento tanto atteso: “Dayane, ultima ma non per importanza, sei in cima a tutte le classifiche, le porte del mio cuore sono sempre aperte per te”. Magia allo stato puro!

“Lei? La conosco bene”. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, arriva la ‘condanna’. Lui sa tutto e spara forte