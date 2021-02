“E’ sempre la stessa storia che si ripete stagione dopo stagione. Lei parla di una love story e di una notte di passione con Maurizio… Ma è tutto da vedere”. Un attacco durissimo che risale a pochi mesi fa quello di Giorgio Manetti, prima che il rapporto tra Gemma Galgani e Maurizio precipitasse. Lo aveva fatto della colonne del settimanale Nuovo. E non si era fermato non credendo che Gemma Galgani sia in cerca d’amore.

"Non sta a me dirlo – ha fatto sapere a "Nuovo" – Le auguro di trovare ciò che sta cercando; anche se credo che quello che lei è interessa davvero è continuare a far parte del programma. E' sempre il medesimo copione che si ripete da undici anni: mi sempre si stia dando troppa importanza a questa signora". E aveva aggiunto: "Da quanto leggo in rete, mi pare che questo modo di fare di Gemma abbia stancato tantissime persone. La televisione è un ottimo punto d'incontro, ma poi le storie vanno vissute nel mondo reale. Il gioco è bello quando dura poco, poi perdi credibilità".















Gemma Galgani non aveva mai risposto. Lo fa ora, tramite le pagine del settimanale Nuovo "Non capisco perché debba essere sempre così offensivo nei miei confronti, non vede le cose lucidamente. Mi chiedo perché continui ad attaccarmi, forse lo trova gratificante! Io invece lo vedo come un uomo superficiale e privo di contenuti. Al di là del suo aspetto così solare, rimane davvero una persona mediocre. Preferirei che su quello che è successo tra di noi in passato calasse il silenzio totale".















Parole molto dure quelle di Gemma Galgani che sicuro scateneranno una razione. E Giorgio risponderà? Difficile. Dopo l'addio a Uomini e Donne Giorgio Manetti ha continuato a lavorare in una televisione locale e ha partecipato come attore a qualche cortometraggio. In questo periodo sta preparando un cortometraggio: nel suo futuro c'è dunque la recitazione.











L’amore va a gonfie vele: il Gabbiano convive con Caterina, l’ex fiamma ritrovata una volta abbandonata la corte di Maria De Filippi e chiusa definitivamente la storia con Gemma Galgani. La coppia esce spesso con Tina Cipollari e il suo compagno, il ristoratore fiorentino Vincenzo.

