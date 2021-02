Nella giornata del 25 febbraio è andata in onda una nuova puntata di ‘Pomeriggio Cinque’. In quella precedente era avvenuto un botta e risposta tra Barbara D’Urso e l’influencer Taylor Mega, la quale si trova a Dubai per lavoro. La giovane aveva tentato di pubblicizzare in diretta alcuni suoi prodotti, prima di essere fermata bruscamente dalla padrona di casa. Barbarella le aveva dato della furbacchiona e Taylor aveva fatto capire di averci effettivamente provato per avere visibilità.

Qualche ora fa invece Barbara D’Urso ha spiazzato davvero tutti grazie ad un bellissimo gesto nei confronti di Mara Venier. Per tanto tempo si è detto che le due non andassero d’accordo, anche se erano spesso arrivate delle smentite. Dopo quello che ha dovuto subire la conduttrice di ‘Domenica In’, Barbarella non se l’è proprio sentita di non commentare la vicenda. E ha anche fatto una dichiarazione piena di affetto che ha sorpreso i telespettatori, i quali l’hanno apprezzata molto. (Continua dopo la foto)















Mara Venier ha pubblicato un durissimo post contro alcuni siti web che avevano riportato una fake news riguardante suo marito, infatti era stata comunicata la morte di Nicola Carraro. Dopo la sfuriata della presentatrice Rai ora è intervenuta Barbara D’Urso: “Io e Mara ci mandiamo messaggini. Adesso nella sua Domenica In di successo ci sono anch’io. C’è la mia imitazione e io rido tantissimo. Quello che hanno scritto su Nicola è vergognoso, lui è un ragazzo davvero adorabile”. (Continua dopo la foto)















Poi la D’Urso ha aggiunto: “Ne parliamo perché voglio bene a Mara. Lo faccio per lei”. Prima di dare vita ad un gesto storico: “Potrei andare a Domenica In per un’intervista da Mara o lei venire da me per una D’Urso intervista”. Staremo a vedere se la collega della televisione pubblica italiana risponderà a questa proposta ufficiale, senza precedenti. Sarebbe davvero molto interessante vedere le due donne faccia a faccia, per una volta non da rivali, ma in una stessa trasmissione. (Continua dopo la foto)









Mara Venier aveva commentato così la fake news sul coniuge: “Mio marito è vivo e sta benissimo (solo mal di denti!!!), ma che caz…o scrivete! Vergognatevi, siete delle merd…….!!! Continuo a ricevere messaggi. #megratto #taccivostra”. E i fan avevano scritto: “Che spavento, meno male”, “Ma che gentaglia”, “Sono da denunciare”, “Ho avuto un colpo al cuore”, “Madonna cara Mara, mi stava partendo il cuore”.

