Nonostante la differita di qualche minuto della diretta 24 ore su 24 del Grande Fratello Vip, quella in onda su Mediaset Extra, una frase decisamente infelice di Tommaso Zorzi ha fatto infuriare il web. Come annunciato da Alfonso Signorini, la novità è stata introdotta perché fili tutto liscio fino al primo marzo. Ovviamente la diretta dalla casa del GF Vip è sempre trasmesse su Mediaset Extra o sui canali web della tv di Cologno Monzese ma con qualche minuto di differita.

Nonostante la novità, è andata in onda una scena in cui Tommaso Zorzi ha pronuciato una frase infelice sull'ex inquilina della casa, nonché sua amica, Maria Teresa Ruta, eliminata dal gioco due settimane fa nello scontro al televoto con Samantha De Grenet.















Per decisione del Grande Fratello Vip, i concorrenti sono stati fatti accomodare nel cucurio (una rivisitazione del classico tugurio del programma). A quel punto Tommaso, dopo essersi sdraiato su una brandina, si è rivolto a Samantha De Grenet, riportando un retroscena decisamente intimo sulla permanenza nella casa di Maria Teresa Ruta. Un'esternazione che ha creato ulteriori polemiche indignate sul web.















L'influencer milanese si è infatti lasciato andare ad una rivelazione di "troppo": "Qual è il letto dove si sgrille*** Maria Teresa?". Samantha de Grenet ha risposto: "Io ero in quello sotto e lei in quello sopra", con l'influencer che ha continuato a ridere. A quel punto Rosalinda Cannavò ha cercato di capire di cosa si stesse parlando: "Ma in che senso, ma nel cucurio? L'ha detto?" e Tommaso Zorzi ha confermato: "In quel senso lì…l'ha detto lei".









Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando hanno ripreso Tommaso Zorzi per la frase pronunciata, chiedendogli di chiudere il discorso. “Ragazzi dai… Tommaso basta…”. La Orlando ha poi tagliato corto: “Non ha detto niente…Niente, su”. Sul web sono stati in tanti a chiedere al Grande Fratello Vip di dare una bella strigliata a Tommaso Zorzi.

