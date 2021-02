Bordata sugli allievi di Amici 20. In attesa della puntata di sabato 27 febbraio, è giunta una notizia davvero molto negativa per alcuni protagonisti della scuola di Maria De Filippi. Un vero e proprio colpo di scena, che lascia tutti di stucco e che rischia di creare ulteriori tensioni. Il tutto è stato svelato durante il daytime delle scorse ore, che ha messo spalle al muro alcuni studenti del talent show in onda su Canale 5. E inevitabilmente sono stati assunti alcuni provvedimenti disciplinari.

Sono stati ben quattro coloro che sono finiti nel mirino della produzione, che ovviamente non poteva far finta di niente dopo aver visto ciò che era successo. Sicuramente Maria interverrà sulla questione con una ramanzina ai ragazzi, ma si è preferito anticipare i tempi e punire immediatamente gli autori di questa situazione decisamente seria. Non resta adesso che aspettare anche altri sviluppi sulla vicenda, infatti non sono da escludere ulteriori sanzioni nei confronti dei ragazzi. (Continua dopo la foto)















La scuola di Amici 20 si è accorta di una sporcizia esagerata negli spazi che tutti gli studenti condividono tra loro ed è dunque stata disposta l’immediata sospensione della maglia a tre allievi: Ibla, Alessandro e Aka7even. Secondo quanto definito dalla redazione, il provvedimento disciplinare consiste nella non esibizione durante l’appuntamento pomeridiano di sabato prossimo. Inoltre, non avranno nemmeno l’opportunità di lavorare con gli insegnanti durante la settimana. (Continua dopo la foto)















E poi è stata punita anche Enula perché ha deciso di non prendere parte alle consultazioni per la scelta degli allievi da sanzionare e dunque il provvedimento disciplinare è scattato subito. In totale, saranno quattro gli studenti che non vedremo all’opera il 27 febbraio. Colui che ha sofferto di più di questa punizione è stato Alessandro, il quale è scoppiato a piangere dopo essere stato redarguito anche da Lorella Cuccarini. Lui è apparso infatti molto abbattuto per quanto accaduto. (Continua dopo la foto)









⚠ A causa dell’eccessivo disordine in casetta gli allievi sono chiamati a fare tre nomi e i più votati subiranno un PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE! #Amici20 pic.twitter.com/Eww18fCcE7 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 25, 2021

Sabato scorso la Cuccarini si era invece arrabbiata con l’allieva Martina: “Tu hai avuto un atteggiamento che io non avevo mai visto prima. Sei stata scostante. Non posso accettare che tu in studio manchi di rispetto alle persone che lavorano per te. Questo non va bene, anche se non ti sei piaciuta non lo puoi fare, è un fatto di educazione. Non sai quanto mi dispiaccia essere d’accordo con le mie colleghe”.

