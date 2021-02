Momenti di grande emozione al ‘Grande Fratello Vip’. Venerdì 26 febbraio andrà in onda la semifinale, che decreterà l’ultimo eliminato del programma. A contendersi un posto in finale ci sono Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando. La siciliana ha avuto un vero e proprio sconforto nelle ultime ore, infatti ha detto di non sapere cosa l’attende fuori. Ha anche ipotizzato la possibilità che non proseguirà nel lavoro di attrice ed ha annunciato di non voler apparire nei salotti televisivi.

Ad ascoltarla sempre con grandissima attenzione la sua amica Samantha De Grenet, la quale si è affezionata moltissimo alla giovane. Durante il dialogo con Rosalinda, a sorpresa la De Grenet è scoppiata in lacrime generando commozione anche nei telespettatori. Lei ha comunque instaurato un buonissimo legame anche con Dayane Mello e spera che le due amiche possano finalmente ritrovarsi. La crisi della Cannavò non ha però potuto lasciarla indifferente ed ecco materializzarsi il pianto.















Come detto, Samantha De Grenet sta provando un grandissimo bene nei confronti di Rosalinda e il pensiero che possa essere eliminata dalla trasmissione le ha provocato una grande tristezza. Infatti, stava raccontando il momento in cui l'ha aiutata a preparare la valigia che le ha arrecato un grande dispiacere. La sua speranza è quindi quella di vederla in finale, ma tutto questo dipenderà dal pubblico. E la Cannavò, quando l'ha vista in lacrime, l'ha rincuorata cn parole bellissime.















Rosalinda si è quindi rivolta così a Samantha De Grenet: "Per me conta il bene che mi vuoi. Non sto male perché vado a casa, ma per una delusione. Tu mi hai dato quello che mi serviva ovvero sapere di essere importante per qualcuno qui dentro. Sapere che non sono l'ultima ruota del carro, che viene addirittura dopo il gioco, per me quello è l'importante adesso". Staremo a vedere se le due gieffine riusciranno ad arrivare insieme a lunedì primo marzo o se la ragazza dovrà dirle addio.









Qualche ora fa c’è anche stata la confessione di Pierpaolo Pretelli a Rosalinda su Elisabetta Gregoraci: “Magari ho anche sbagliato io a volte. Provavo ad idealizzare un po’ fuori. Capisci che se non scatta qua anche solo un bacio…”. E Rosalinda gli ha risposto: “Ad un certo punto ti sei reso conto che manco la speranza avevi. Lo sai cosa è stato strano, che ad ogni puntata c’era sempre qualche cosa su di voi”.

