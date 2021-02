Giorni durissimi gli ultimi vissuti da Pierpaolo Pretelli. Da una settimana Giulia Salemi è uscita dalla casa e per l’ex velino sono iniziati i guai vittima anche di un vero e proprio crollo emotivo, che lo ha portato alle lacrime. Gli altri concorrenti hanno provato a fare di tutto per fargli alzare l’umore, ma lui si è anche isolato in alcuni momenti della giornata.

A poche ore dalla puntata di lunedì poi era arrivato un messaggio dal cielo che gli ha riempito il cuore. Un momento davvero emozionante, giudicato positivamente anche da coloro che in quegli istanti erano in giardino, ovvero la Orlando e Dayane Mello. E lo stesso Pierpaolo Pretelli, quando ha alzato gli occhi verso il velivolo, non ha potuto fare altro che esplodere di gioia. Con questo gesto nei suoi confronti l'ex velino di 'Striscia la Notizia' era tornato a sorridere di nuovo.















A inviargli una scritta con l'aereo è stata ovviamente Giulia Salemi. Pierpaolo Pretelli è apparso con un sorriso smagliante stampato in faccia, che ha messo fine ad uno dei periodi più difficili trascorsi in Casa. Lo striscione recitava: "Pierpaolo sei il nostro orgoglio. Ti amo". La firma era dell'influencer italo-persiana e di tutti i loro fan. La reazione del giovane è stata immediata, così come i commenti degli altri coinquilini. Ebbene sì, Giulia ha proprio conquistato tutti con questa dedica.















Ma non tutti sono d'accordo. Secondo Patrizia De Blanck Pierpaolo nasconderebbe un segreto. Lo ha detto in un'intervista rilasciata sull'ultimo numero del settimanale Nuovo, ha voluto esprimere la sua opinione su questa storia d'amore. Il motivo? E' convinta che lui sia ancora innamorato perso di Elisabetta Gregoraci. "Giulia dovrebbe stare attenta: Pierpaolo non ha dimenticato Elisabetta e quindi dovrà sempre fare i conti con il suo fantasma…".











La donna ha poi aggiunto di essersi accorta che Pierpaolo Pretelli, ogni volta che vede l’ex di Flavio Briatore, avrebbe gli occhi che brillano. “Non può aver sostituito Elisabetta in un giorno…Lui sta facendo il gioco del ‘chiodo schiaccia chiodo’…”. Insomma Giulia Salemi, che è sempre nei pensieri di Dayane Mello, dovrebbe tenere gli occhi aperti secondo la nobildonna, onde evitare nuovi delusioni d’amore.

