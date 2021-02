Pierpaolo Pretelli è uno dei finalisti di questa edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Purtroppo per lui non è riuscito nell’intento di arrivare alla fine del percorso in compagnia di Giulia Salemi, che è stata eliminata a poche puntate dal traguardo. Ora il suo cuore batte esclusivamente per l’influencer italo-persiana, eppure è impossibile non ricordare i suoi momenti con Elisabetta Gregoraci. Tra di loro era nata un’amicizia speciale, che in tanti speravano potesse trasformarsi in qualcosa di più.

E dopo un bel po’ di tempo in cui il silenzio è stato protagonista, Pierpaolo Pretelli è ritornato a parlare proprio dell’ex moglie di Flavio Briatore. Un po’ a sorpresa ha dato vita ad alcune frasi che faranno indubbiamente discutere anche nei prossimi giorni. Anzi, già venerdì 26 febbraio si potrebbe scoprire qualcosa in più se Alfonso Signorini li interpellerà sulla questione. Andiamo a vedere cosa ha detto l’ex velino di ‘Striscia la Notizia’ mentre stava parlando con Rosalinda. (Continua dopo la foto)















Pierpaolo Pretelli, parlando della Gregoraci, ha affermato: “Magari ho anche sbagliato io a volte. Provavo ad idealizzare un po’ fuori”. Poi ha continuato a parlare con la Cannavò ed ha spiegato nei dettagli che ciò che stava nascendo con Elisabetta non era ovviamente amore. E la stessa attrice siciliana ha poi voluto dire la sua sul suo rapporto. Non sappiamo dunque come la prenderà la showgirl originaria della Calabria, ma presumibilmente risponderà nelle prossime ore. (Continua dopo la foto)















Pierpaolo Pretelli ha concluso: “Capisci che se non scatta qua anche solo un bacio…”. E Rosalinda Cannavò ha commentato: “Ad un certo punto ti sei reso conto che manco la speranza avevi. Lo sai cosa è stato strano, che ad ogni puntata c’era sempre qualche cosa su di voi”. Ma dunque non era scattata quella scintilla giusta per far scoppiare l’amore. Invece con Giulia Salemi ha provato un’emozione nuova, quasi indescrivibile, che ha permesso loro di viversi pienamente. (Continua dopo la foto)









Intanto, Rosalinda ha avuto un momento di grande sconforto: “Non uscirò felice come immaginavo. Mi spaventano le reazioni fuori, fino ad ora sono stata un po’ protetta. Non so nemmeno se continuerò a fare l’attrice. Ci sono state delle situazioni che mi hanno fatto disinnamorare del mio lavoro, che per me era il più bello del mondo. La gente pensa che recito anche nella vita, non voglio che Andrea debba vedere tutte quelle cose”.

