Nei giorni scorsi è circolata la notizia che Live – Non è la D’Urso, per gli ascolti non esaltanti di questa stagione non sarà rinnovato per la prossima stagione e pare che al suo posto Mediaset abbia pensato a uno dei nomi più importanti dell’azienda, Paolo Bonolis.

Secondo Davide Maggio, il conduttore tapperà i due buchi lasciati da Alfonso Signorini (il venerdì sera con la chiusura del Grande Fratello Vip) e quello della domenica sera del Live di Barbara D'Urso. Secondo il sito venerdì sera andranno in onda le repliche di Ciao Darwin, mentre la domenica dovrebbe esserci Avanti Un Altro con ospiti vip (alcuni dei quali ex concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip). Pare che anche Domenica Live non verrà rinnovata e al suo posto dovrebbe arrivare il programma di un ex volto Rai.















Sempre secondo Davide Maggio, al timone della domenica pomeriggio di Mediaset potrebbe esserci Elisa Isoardi, che presto sbarcherà all'Isola dei Famosi. "Per Elisa Isoardi ci sarebbe sul piatto un ambizioso slot di Canale 5. Niente di definito e definitivo, sia chiaro, ma per la prossima stagione l'ultima padrona di casa de La Prova del Cuoco potrebbe accasarsi alla domenica pomeriggio".















"Sì in quello che per anni è stato il regno incontrastato di Barbara D'Urso. – si legge su Davide Maggio – La fine del monopolio del dì festivo fa parte di quel piano progressivo di "ridimensionamento" dello strapotere d'ursiano di cui vi parliamo (nonostante le smentite, guarda un po', proprio di Signorini!) dalla scorsa primavera iniziato col rinvio perpetuo di Grande Fratello e proseguito con la chiusura anticipata di Live Non è la D'Urso".









“Ma volete che Presta non gioisca per il ridimensionamento di una storica nemica e non cerchi di approfittarne per dare lustro ad una sua assistita come Elisa Isoardi?”, conclude Davide Maggio. Insomma, dopo l’addio a La prova del cuoco e l’esperienza all’Isola dei Famosi – che andrà in onda su Canale 5 dall’11 marzo – per Elisa Isoardi si potrebbe aprire una nuovissima pagina lavorativa.

