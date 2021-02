Momento difficilissimo per la concorrente del ‘Grande Fratello Vip’, Rosalinda Cannavò. Nella serata di venerdì 26 febbraio potrebbe dire addio per sempre alla sua esperienza nel reality show di Canale 5, se dovesse perdere la sfida al televoto con Stefania Orlando. Questi ultimi giorni sono stati caratterizzati da screzi e litigi veri e propri con Dayane Mello, anche se poi lentamente la situazione è ritornata alla normalità. Eppure nelle scorse ore ha avuto un nuovo crollo emotivo.

Ha voluto confidare le sue emozioni a Samantha De Grenet, con la quale ha instaurato un rapporto molto bello. Ha infatti scelto lei come prima persona alla quale confidare i suoi sentimenti verso Andrea Zenga, cosa che ha fatto innervosire la modella brasiliana. Ma le affermazioni di Rosalinda Cannavò stanno facendo preoccupare il pubblico e soprattutto i suoi fan, che speravano di non ascoltare simili frasi. A ridosso della semifinale momento di sconforto nella stanza arancione.















Ciò che ha dovuto subire recentemente l'ha fatta crollare psicologicamente, infatti Rosalinda ha ammesso alla De Grenet di non essere di buon umore: "Non uscirò felice come immaginavo. Mi spaventano le reazioni fuori, fino ad ora sono stata un po' protetta". Samantha ha tentato in tutte le maniere di tranquillizzarla, affinché comunque non viva così male questi ultimi giorni nel programma. Ma da parte della siciliana sono uscite fuori altre parole ancora più tristi.















Rosalinda Cannavò ha infatti detto, rivolgendosi sempre alla coinquilina: "Non so nemmeno se continuerò a fare l'attrice. Ci sono state delle situazioni che mi hanno fatto disinnamorare del mio lavoro, che per me era il più bello del mondo. La gente pensa che recito anche nella vita, non voglio che Andrea debba vedere tutte quelle cose. Quando uscirò da qua penso che dovrò prendermi un po' di tempo per me. Non voglio andare nei salotti televisivi a parlarne, non ne ho voglia".









Rosalinda Cannavò ha concluso l’argomento, aggiungendo: “Sono stanca, non vedo l’ora che finisca tutto e di non dovermi più giustificare”. Lei è inoltre convinta di essere eliminata al televoto: “Non sto male perché vado via, ma per le delusioni che ho avuto”. E Samantha De Grenet l’ha confortata: “Queste cose ti renderanno più forte”. Vedremo dunque in semifinale cosa dirà ad Alfonso Signorini.

