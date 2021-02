Una notizia grandiosa per Tommaso Zorzi. Nonostante negli ultimi giorni la sua popolarità sia calata a causa di atteggiamenti poco carini assunti al ‘Grande Fratello Vip’ con Dayane Mello, continua ad essere indicato come uno dei possibili vincitori del reality show. Inoltre, è stato notato da moltissime persone del mondo della televisione, che vedono in lui delle caratteristiche molto interessanti. Ed ecco che nelle scorse ore è giunta una voce che farà esplodere di gioia i suoi fan.

In attesa di capire se potrà o meno trionfare al programma condotto da Alfonso Signorini, il giornale ‘Libero’ ha sparato una vera e propria bomba sul suo futuro professionale. Infatti, lo vedremo in una delle trasmissioni più seguite e amate dal pubblico di casa. I suoi sostenitori non possono che festeggiare perché sono convinti che Tommaso Zorzi sarà in grado di fare una carriera strepitosa. Andiamo a vedere più nei particolari di cosa stiamo parlando e dove lo vedremo. (Continua dopo la foto)















A partire da venerdì 12 marzo dovrebbero esserci delle prime serate di ‘Avanti un altro’, il programma di Paolo Bonolis. E a quanto pare Paolo Bonolis ha intenzione di puntare molto sui protagonisti del ‘GF Vip’. Ci saranno infatti Francesco Oppini, Elisabetta Gregoraci e Giacomo Urtis e anche Alba Parietti. E anche ovviamente Tommaso Zorzi, che farà divertire non poco. La puntata in questione sarebbe comunque stata registrata prima del suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. Ma c’è tanta curiosità. (Continua dopo la foto)















Non resta adesso che aspettare l’appuntamento in questione di ‘Avanti un altro’ per capire se Tommaso Zorzi sia stato davvero all’altezza della situazione, come tutti ipotizzano. Infatti, anche Maria De Filippi ha notato il suo talento e lo vorrà avere al suo fianco in alcune trasmissioni. E si parla anche con insistenza della possibilità che prima o poi possa condurre autonomamente una trasmissione. I prossimi mesi saranno decisivi per avere un quadro della situazione più chiaro. (Continua dopo la foto)









Soleil Sorge ha attaccato duramente Tommaso Zorzi: “Sconvolta dalla violenza psicologica e cattiveria fatta a Dayane dopo un lutto. Per una plausibilissima nomination in un gioco sento frasi come ‘sei il minimo della vita, te li faresti tutti, fai la figa con la bisessualità’. Pura ignoranza e ipocrisia!”. A corredo anche gli hashtag #gfvip, #orrore, #forzadayane. Dopo quel suo post, migliaia di fan hanno condiviso le aspre critiche nei confronti del vippone.

