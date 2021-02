Tommaso Zorzi commosso e tutti sciolti. Ma nemmeno immagina cosa è accaduto fuori dal GF Vip

Anche Tommaso Zorzi è già finalista di questo quinto GF Vip, dunque è chiaro che arriverà dritto al primo marzo, ultimo giorno di questa lunghissima edizione del reality. Con lui anche Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli e chissà chi tra gli altri vipponi rimasti in gioco resisterà fino alla fine.

I giochi sono aperti ed è difficile più che mai fare una previsione sul vincitore di questo GF Vip che tiene compagnia al pubblico dal 14 settembre scorso ma una cosa è certa: Tommaso Zorzi è entrato nei cuori dei telespettatori. Non a caso è lui il conduttore del GF Late Show, o come l'hanno ribattezzato i fan il TZ Late Show, dove ha dimostrato quanto sia bravo a fare il conduttore televisivo.















Ma come detto il GF Vip sta per finire e mercoledì sera è andata in onda l'ultima puntata del GF Late Show condotto da Tommaso Zorzi. Per chi non lo avesse mai visto è un piccolo 'programma nel programma' che settimana dopo settimana ha mostrato le capacità dell'influencer di mettersi alla guida di un programma praticamente da solo.















E quando lo show è finito, Tommaso era visibilmente commosso mentre risonavano le note di "We are the champions" e gli altri lo abbracciavano. Ma è stato dopo, al termine del GF Late Show, che Zorzi ha ricevuto i messaggi meravigliosi delle due persone con cui ha più legato all'interno della Casa commuovendosi e facendo commuovere chi seguiva la diretta.









Non supererò mai Tommaso che si commuove al termine dell’ultima puntata del #TZLATESHOW✨ #tzvip pic.twitter.com/n3V1GY3B2E — ;; (@aaurs_) February 25, 2021

sto piangendo tutte le mie lacrime, che questo sia per Tommaso solo l’inizio…❤️ GRAZIE!#TZLATESHOW #TZVIP pic.twitter.com/Zc8ezBSxNL — fede; 61% (@Federicag2000) February 25, 2021



“Sei nato per fare questo lavoro, Tommy”, gli ha gridato Stefania Orlando. Mentre Francesco Oppini, fuori dalla Casa, ha scritto nelle Instagram Stories: “Sei solo all’inizio della tua lunga e gloriosa carriera… non avere mai paura, osa e usa il tuo istinto meraviglioso. Solo non ci rimarrai mai. Il tuo amico, Fra”. E poi tutti i tweet dei fan, che gli augurano davvero di intraprendere la strada per cui sembra proprio tagliata. Quella del presentatore.

