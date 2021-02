Lo show condotto da Milly Carlucci “Il Cantante Mascherato” volge al termine. Venerdì 26 febbraio 2021 va in onda la quinta ed ultima puntata del programma che vede affrontarsi noti personaggi del mondo dello spettacolo in un contest canoro. La particolarità, come avrete intuito dal nome della trasmissione, è che i vip in questione si presentano sul palco con delle buffe, e ingombranti, maschere di animali.

Non basta dunque avere ottime doti come cantanti, ma bisogna anche sapersi destreggiare rinchiusi in quegli involucri che, a occhio e croce, devono essere pure un pochino soffocanti. A meno che non ci sia un sistema di ossigenazione occulto, ma lasciamo stare… Ormai siamo arrivati alla finalissima e sono rimasti in quattro: Pappagallo, Orsetto, Lupo e Farfalla. Ne resterà soltanto uno. (Continua a leggere dopo la foto)















Or bene , le domande adesso sono più d’una: non solo la classica: “Chi vincerà?”. Ma anche le seguenti: “Chi si nasconde dietro il Pappagallo, l’Orsetto, il Lupo e la Farfalla?”. Il mistero resta. Intanto basti sapere all’inizio della prossima ed ultima puntata i nostri vipponi misureranno il loro talento in duetto con gente che ha fatto della musica il proprio mestiere. Stiamo parlando di Rita Pavone, Cristina D’Avena, Anna Tatangelo e Red Canzian (Continua a leggere dopo la foto)















Lo storico compositore dei Pooh, Red Canzian, non solo canterà in coppia con uno dei concorrenti de “Il Cantante Mascherato”, ma proprio lui potrebbe essere il vip che si nasconde sotto al Pappagallo. Primo indizio: la stessa conduttrice Milly Carlucci ha ammesso che qualcuno sui social ha già indovinato il nome del misterioso personaggio. Inoltre, sempre Milly, qualche giorno fa a La Vita in Diretta, rivolgendosi a Alberto Matano ha affermato: “Il tuo camerino è vicino a quello della Farfalla”. A molti però questa sortita è suonata come un tentativo di ‘depistaggio’. (Continua a leggere dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Cantante Mascherato Rai1 (@ilcantantemascheratorai1)

Tornando ai social, dove i telespettatori si sbizzarriscono nel cercare di indovinare chi mai possa nascondersi dietro la maschera del Pappagallo, ecco spuntare un’altra ipotesi: la ‘gabbia’ di cui parla il Pappagallo potrebbe essere nientemeno che il TG1. Ma, secondo i ben informati, la pista più concreta sul Pappagallo è quella che porta dritto dritto a Red Canzian. C’è perfino chi, tra i follower del profilo ufficiale del programma su Instagram, parla di Christian De Sica, ma questa è tutta un’altra storia…

“Grandissima novità!”. Milly Carlucci non riusciva più a tenersi il segreto: la rivelazione boom sulla finale del Cantante Mascherato