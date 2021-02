“Picchiata dal mio ex, si trasformava…”. Il dolore segreto di Giulia Salemi: rivelazione choc dell’ex GF Vip

Giulia Salemi sarà ospite a Verissimo durante la puntata di sabato 27 febbraio. La modella di 27 anni, eliminata due settimane fa dal Grande Fratello Vip dopo aver perso al televoto con Stefania Orlando, sarà nel salotto di Silvia Toffanin per raccontare la sua seconda esperienza nel reality show di Canale 5.

Come era capitato durante la terza edizione del Grande Fratello Vip (in quella occasione si era fidanzata con Francesco Monte), Giulia Salemi ha trovato l’amore grazie a Pierpaolo Pretelli. Uscita dalla casa di Cinecittà, la Salemi ha fatto sentire la sua vicinanza al fidanzato con un bellissimo messaggio aereo: “Pierpi sei il nostro orgoglio. Ti a… Giuly e fan”. Gli spettatori del reality sanno bene che i due hanno deciso di pronunciare il fatidico “Ti amo” solo una volta che saranno entrambi fuori dalla casa, ma il messaggio era chiaro e anche Pierpaolo ha risposto con un: “Ti a… anche io”. (Continua a leggere dopo la foto)















A Verissimo Giulia Salemi racconterà la sua vita, l’inizio degli studi in Economia e Commercio e la scelta di abbandonare per seguire il suo sogno: lavorare nel mondo dello spettacolo. Ma ci sarà una parte dedicata anche ai momenti difficili, come la sofferta separazione dei genitori e la relazione tossica con un ex fidanzato. L’influencer ha raccontato la sua storia nel libro, “Agli gli uomini ho sempre preferito il cioccolato”, ma aveva già raccontato il suo difficile passato in due occasioni, durante un’intervista rilasciata a Caterina Balivo a ‘Vieni da me’ e al Grande Fratello Vip. (Continua a leggere dopo la foto)















“Nel libro non ci sono solo aneddoti divertenti sulle mie sfighe in amore. Racconto anche di quando un mio ex fidanzato mi ha dato uno schiaffo”, aveva raccontato la Salemi. “La prima volta che un uomo è violento con voi, scappate, perché lo rifarà. Con me questo ragazzo si era presentato come un principe azzurro, la copertina era perfetta e allettante ma poi con l’alcol si trasformava”. (Continua a leggere dopo la foto)









Durante la chiacchierata con Caterina Balivo, Giulia Salemi aveva lanciato un messaggio a tutte le donne che vivono una relazione tossica incoraggiandole a chiudere e a ritrovare il sorriso: “Ecco, state lontane da uomini che hanno dipendenze. Spero che il coraggio che ho avuto nel raccontare spinga tante donne a scappare e denunciare”.

“È il momento dell’addio”. Elisa Isoardi, la svolta: la sua vita cambia di colpo. “Mi sembra giusto così”