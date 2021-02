Nella giornata dell’altro ieri è apparso sui profili social del reality un annuncio che ha mandato in tilt il pubblico affezionato delle dirette della notte. Il messaggio è sembrato immediatamente super misterioso e gli affezionatissimi della diretta notturna si sono ribellati per nulla al mondo, al grido di: “Vergognatevi, allora basta”.

Avete presente il cinema? Ebbene, per fare un film ci vuole un montaggio serio e attento dei video, che permetterà al fruitore di godersi delle scene da sogno, fluide e senza intoppi. Soprattutto senza buchi temporali. Al GF Vip è accaduto qualcosa di veramente insolito… (Continua dopo le foto)















Grazie a ciò che è successo al GF Vip possiamo comprendere le storie fantastiche e far credere che siano accaduti episodi che nella realtà non si sono mai verificati. Basta pensare, ad esempio… se questo montaggio venisse fatto con le immagini che provengono dalla casa del GfVip. La protagonista è la nostra Rosalinda Cannavò, Rosy per gli amici. Vediamo insieme cosa è successo. (Continua dopo le foto)















In questo “live” potete vedere Rosalinda seduta al tavolo che guarda Adua in cucina. #GFvip pic.twitter.com/BItepCSDLB — VIPERISSIMA trαsh 🐍 (@Viperissima_) February 24, 2021









Il filmato condiviso da molti utenti, mostra Rosalinda Cannavò in cucina a preparare il caffè e nel fotogramma successivo sempre Rosalinda Cannavò seduta al tavolo come se guardasse sé stessa. Da pazzi. Lo choc del pubblico non ha potuto far altro che riversarsi sui social media che in un nonnulla sono diventati ricettacolo di post su post e tweet su tweet. (Continua dopo le foto)

Durante questa edizione del reality non ci sono state lunghe nottate di scherzi e discussioni e gli autori hanno concesso ai vipponi di andare a dormire relativamente presto. Nelle edizioni precedenti, invece, è successo che – appena un concorrente metteva la testa sul cuscino – partiva la musica a tutto volume e le luci venivano spente intorno alle due di notte. Nell’edizione del GF Vip 5 può capitare di vedere i concorrenti a letto già a mezzanotte e mezza.

“Come lo ha scoperto”. L’incredibile errore del GF Vip dietro al caso Dayane Mello: è successo davvero