Una nuova bufera su Dayane Mello al GF Vip. Proprio quando, almeno nella Casa, era tornato il sereno dopo la riappacificazione tra la modella brasiliana e la coppia Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, che l’avevano duramente attaccata per l’atteggiamento avuto in diretta con Rosalinda Cannavò, fuori è di nuovo caos.

Protagonista, come detto, ancora Dayane che sarebbe andata oltre con Pierpaolo Pretelli mentre parlavano di Giulia Salemi. L’influencer italo persiana è stata eliminata dal reality di Alfonso Signorini ma è sempre al centro dei pensieri di Pierpaolo, che dopo il due di picche da Elisabetta Gregoraci sembra essersi follemente innamorato di lei. Non vede l’ora di riabbracciarla e in fondo mancano davvero pochi giorni visto che la finale è in programma lunedì primo marzo. (Continua dopo la foto)















Ma tornando alla conversazione avuta con Dayane Mello, che negli ultimi tempi aveva stretto un rapporto molto forte con Giulia, non sono andati giù certi consigli che la brasiliana ha dato a Pierpaolo circa il suo rapporto con la ex gieffina. In pratica gli ha spiegato come vivere i suoi momenti di intimità insieme alla Salemi ma usato frasi decisamente forti. (Continua dopo la foto)















“Non pensare di amarla – ha esordito Dayane con Pier – trattala male così impara già subito, devi educarla bene! Buttala sulla parete subito che così impara. Non devi fare troppo ‘gne gne gne’, altrimenti dopo c’è solo quello. Tu prima capisci cosa ti piace e poi dai anche quello che piace a lei”. Frasi che gli utenti non hanno preso affatto bene, tanto da chiedere un provvedimento al GF Vip. (Continua dopo foto e post)









Dayane istruisce Pier su come fare sesso con Giulia!Non vedo molta differenza con Nardi. Che schifo,quanto siete caduti in basso.Prendete provvedimenti seri una volta per tutte!Toglietele la finale di nuovo in gioco!@GrandeFratello @alfosignorini @Parpiglia #tzvip #gfvip https://t.co/GmOXxgtwsO — Yruna #ARMAMENTOZORZANDO👑🐀🐍🍪 (@YrunaMakeAWish) February 25, 2021

Dayane paladina delle femministe spiega a PP cosa dovrà fare a letto con Giulia:

“non pensare di amarla, trattala male così impara già subito, DEVI EDUCARLA BENE”

perla finale:

“Tu prima capisci cosa ti piace e poi dai anche quello che piace a lei”🥴#sovip #tzvip #gfvip #prelemi pic.twitter.com/CnzLpxK34h — lopinionista | la messa è finita (@lopinionistaweb) February 25, 2021



“Dayane istruisce Pier su come fare sesso con Giulia! Non vedo molta differenza con Nardi. Che schifo, quanto siete caduti in basso – ha twittato un fan – prendete provvedimenti seri una volta per tutte! Toglietele la finale di nuovo in gioco!”. E poi: “Femministe, dove siete? Altro che cazziatone, PUNIZIONE giusta, come l’hanno avuta gli altri”.

