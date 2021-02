Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, ha mostrato chiaramente quale sia il suo pensiero nei confronti di Dayane Mello. Questo infatti è il turno del mitico Francesco Oppini, amore enorme (e poco corrisposto) di Tommaso Zorzi. Anche Oppini non è un fan di Dayane Mello e l’ha rimarcato nella sua ultima ospitata a Casa Chi.

Il figlio di Alba Parietti non ha esitato a scagliarsi contro la modella brasiliana. Il motivo? La decisione della Mello di non salvare Rosalinda Cannavò al televoto. “Premesso che il mio discorso è solo legato al gioco e non al momento personale che sta passando Dayane di cui ho massimo rispetto. Credo però che sia venuto fuori ciò che io stavo cercando di fare capire da ottobre”. (Continua dopo le foto)















Le parole di Oppini: “Dayane secondo me è anaffettiva, incoerente e che sta giocando in un modo incomprensibile. Ieri per un attimo si era capito il perché avesse attaccato spesso Rosalinda. Lei ha dichiarato di amare Rosalinda. Quello che ha fatto alla fine dichiarando Samantha la sua spalla d’appoggio e mandando al televoto Rosalinda, credo che sia stata la mossa più controproducente per lei in assoluto. Mentre ci metteva tempo per decidere eravamo tutti increduli in studio”. (Continua dopo le foto)























E Francesco Oppini prosegue nella sua crociata contro Dayane Mello: “Ma poi la domanda è: con chi non ha litigato Dayane in Casa? Lei ha rischiato di far fuori la sua compagna di viaggio, quella che ha dichiarato di amare. La butti fuori a 3 giorni dalla finale? Allora stai giocando sporco. Secondo me è una cosa inconcepibile, ok la strategia, ma qui si va oltre”. (Continua dopo le foto)

Vivo per il livore che si percepisce negli occhi di Oppini ogniqualvolta si parla di Dayane. Conferma l’ossessione, conferma il suo essere ratto. Se Dayane Mello fa questo effetto, TOP💀 Un bacio ai fanzzz del ratto♥️ #mellos #GFVIP #TZVIP pic.twitter.com/OS05cVnZx5 — Saraha Valchiria Stan Account✨ (@___BrOwNiE9___) February 24, 2021

“Vince Tommaso Zorzi. Chi dovrebbe? Se non lui Stefania, se non lei Andrea, ma ho paura vincerà Dayane. Anche Pierpaolo meglio di lei. Ieri ho visto le percentuali dei voti e mi sorprendono molto queste votazioni c on queste bandierine brasiliane in giro”.

Come era prevedibile i fan di Dayane Mello (soprattutto quelli brasiliani) non hanno assolutamente preso bene le parole di Francesco Oppini… c’est la vie!

