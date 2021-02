“Ti vogliamo tra gli insegnanti!”. Amici, un grande (graditissimo) ritorno. Il pubblico impazzito: “Sei un mito, ci manchi!”

Il ritorno di Garrison ad Amici 20 ha scatenato il pubblico. Il coreografo è riapparso a sorpresa nel corso del daytime di mercoledì 24 febbraio 2021, per dare un giudizio sui ballerini della scuola. Se per i cantanti sono state interpellate le radio, prima per una classifica sugli inediti e poi Linus per un voto sulle cover, non poteva mancare il parere esterno anche per i ballerini. E così oggi sono apparsi in studio tre vecchie conoscenze della scuola: Emanuel Lo, Garrison e Francesca Bernabini.

Rivedere Garrison ad Amici ha riportato a galla i ricordi di diciassette lunghissimi anni con lui dietro la cattedra di ballo. E chissà, sarà stata una forte emozione anche per lui e non solo per i fan. Cosa ne pensa Garrison dei ballerini di Amici 20? Su Serena non si è espresso, o almeno non è andato in onda. Ad Alessandro ha chiesto se se la cavasse anche in altri stili, mentre non è sembrato convinto della scelta di Giulia e Martina. La prima ha deciso di mettersi alla prova con una coreografia di Veronica Peparini.















Secondo Garrison, invece, avrebbe dovuto scegliere un pezzo su cui si sentiva sicura, visto che andava incontro al giudizio degli esterni. Martina invece non lo ha convinto del tutto. Garrison ha subito messo in chiaro di aver già conosciuto Tommaso anni fa, hanno lavorato insieme ma oggi avrebbe giudicato la sua performance, senza farsi condizionare dal passato.























Rosa invece gli è piaciuta. Garrison manca nella scuola da tre edizioni ormai, anche se potrebbero sembrare di più, e nel 2019 ha spiegato a Verissimo il motivo per il quale ha lasciato. Era giunto il momento giusto per separare le loro strade, ha parlato a lungo con Maria di questa scelta e alla fine è arrivato l'addio. In tanti lo sperano e non lo hanno nascosto nei loro tweet.



C’è stato chi ha proposto un cambio: “Tenetevi Lorellona nazionale e ridateci Garrison”. Chi invece ha proposto di unire le forze: “Facciamo qualcosa per far ritornare Garrison vi prego”. E anche chi si è rivolto direttamente a lui: “Garrison ma perché non torni a insegnare che ci mancano le tue dispute con la Celentano”.

