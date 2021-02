Tommaso Zorzi è sempre più nella bufera. Già il popolo della rete si è scagliato contro di lui, chiedendo a gran voce una clamorosa eliminazione. Cosa che nei fatti non è possibile, tenuto conto che ha già ottenuto il pass per la finale, ma che fa comprendere che i suoi consensi si sono ridotti. Tutta colpa di alcune sue parole contro Dayane Mello, che hanno fatto infuriare i telespettatori. E non è tutto perché, sempre fuori dalla Casa, è stato vittima di un altro attacco decisamente aggressivo.

Nonostante sia sempre stato considerato uno dei più divertenti al 'Grande Fratello Vip' e sia stato annoverato tra i pretendenti alla vittoria sin dall'inizio della trasmissione, adesso a pochi giorni dall'atto conclusivo del reality show in tanti sono rimasti insoddisfatti dal suo comportamento. E una vip non ha usato mezzi termini per metterlo nel mirino e demolirlo. Ha deciso di usare il suo profilo Twitter per condividere un video e scagliarsi duramente contro il giovane influencer.















Il personaggio famoso in questione ha dunque scritto contro Tommaso Zorzi: "Sconvolta dalla violenza psicologica e cattiveria fatta a Dayane dopo un lutto. Per una plausibilissima nomination in un gioco sento frasi come 'sei il minimo della vita, te li faresti tutti, fai la figa con la bisessualità'. Pura ignoranza e ipocrisia!". A corredo anche gli hashtag #gfvip, #orrore, #forzadayane. Dopo quel suo post, migliaia di fan hanno condiviso le aspre critiche nei confronti del vippone.















A massacrare Tommaso Zorzi ci ha pensato Soleil Sorge, la quale ha ricevuto apprezzamenti dai suoi seguaci: "Grazie Soleil, almeno tu", "Grazie per queste parole", "Tu sei una certezza", "Sei sempre coraggiosa, non tutti si espongono", "Stai vicina a Dayane perché noi non la vediamo benissimo". Poi c'è chi ha postato ancora: "Tutto questo è uno schifo", "Le hanno chiesto scusa, ma si capisce che sono stati imboccati", "Tommaso Zorzi è vergognoso". Dunque, tutti con lei e Dayane.









Sconvolta dalla violenza psicologica e cattiveria fatta a Dayane dopo un lutto. Per una plausibilissima nomination in un gioco sento frasi come “sei il minimo della vita,te li faresti tutti, fai la figa con la bisessualità” pura ignoranza e ipocrisia! #gfvip #orrore #forzadayane https://t.co/0WEmxsCBIt — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) February 23, 2021

In particolare Tommaso Zorzi ha accusato la modella brasiliana di strumentalizzare i temi legati all’omosessualità. Infatti, non crede assolutamente alle sue parole e pensa che si comporti in questa maniera con Rosalinda Cannavò esclusivamente per ottenere più voti dal pubblico. Ma questa aggressione verbale del giovane non è piaciuta praticamente a nessuno, come vi abbiamo raccontato.

