Nuova puntata incandescente di ‘Pomeriggio 5’. E ancora una volta Barbara D’Urso è stata costretta a bloccare un’ospite che era abbastanza indisciplinata. Non è la prima volta che Barbarella decida di riprendere in diretta coloro che invita in studio e stavolta ha dovuto farlo nuovamente. Il tutto è accaduto nella seconda parte della trasmissione, quando tocca argomenti sicuramente più leggeri, non di cronaca, con diversi personaggi noti. Ed ha rievocato un tema già toccato.

In particolare si è parlato dei vip che si trovano all’estero nonostante le restrizioni anti-coronavirus. E mentre si è collegata con una di queste, che si è recata nella città di Dubai, l’ospite ha provato a fare una cosa che non poteva però essere fatta. Barbara D’Urso, intuendo che si stesse consumando una irregolarità, ha immediatamente stoppato la giovane in collegamento. Un momento decisamente molto intenso, che ha tenuto incollati tantissime persone davanti al piccolo schermo. (Continua dopo la foto)















In collegamento c’era Taylor Mega, la bellissima influencer che si è recata a Dubai per motivi di lavoro. E proprio per confermare che stesse lì non in vacanza, ha tentato di dimostrarlo con i fatti cercando di fare una promozione ai suoi prodotti. E Barbara D’Urso l’ha subito fermata: “No, non in televisione ciccia. Ti piacerebbe eh? No, no, no”. Taylor ha poi aggiunto che avrebbe fatto vedere pochissime cose, ma la presentatrice Mediaset ha insistito mantenendo la sua idea in merito. (Continua dopo la foto)















Carmelita ha continuato, dicendo: “No, mi spiace. Non si può vedere nemmeno poco. C’ha provato prima Taylor a fare la furbacchiona, brava Taylor che voleva mostrare lo sponsor in televisione. Furbacchiona, ma io sono più furbacchiona di te”. E Taylor Mega ha risposto con il sorriso sulle labbra: “Io c’ho provato”. Raffaello Tonon si è comunque scagliato contro di lei: “Secondo me si fa sempre delle grandi vacanze”. E la ragazza ha replicato: “Parli sempre a caso”. Uno scontro pesante. (Continua dopo la foto)









Barbara D’Urso nelle ultime ore è stata apprezzata dal segretario del Partito Democratico e governatore del Lazio, Nicola Zingaretti: “Barbara D’Urso, in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro, hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno”. Quando gli utenti hanno letto quel messaggio, hanno immediatamente pensato si trattasse di un fake o comunque di un hacker entrato nel suo profilo.

