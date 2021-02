Sono passati quasi quattro mesi da quando alcuni video di Guendalina Tavassi erano stati hackerati. “Chiunque abbia divulgato questi video, verrà denunciato e anche su whatsapp sappiate che sta vedendo un filmato che è una violazione guardarlo, anche solo tenerlo nel telefono. Mi vedete sempre forte, sempre solare e sorridente, ma purtroppo queste cose toccando anche me, perché purtroppo sono una mamma, anche io faccio sempre la cretina, rido e scherzo, ma queste cose sono gravi”, aveva detto.

Dunque con tono alquanto amareggiato, la Tavassi aveva chiesto espressamente che qualcuno potesse darle una mano sulla questione: "Ragazzi aiutatemi vi prego, chiunque sta facendo circolare quei video è stato denunciato". La denuncia era stata esposta anche in forma cartecea: "Questo è un reato, mi hanno hackerato il telefono, erano delle cose personali, dei video, sono cose che ognuno di noi può fare quello che vuole, tutti noi abbiamo delle immagini simili sul telefono. Ma ho dovuto denunciare, perché io sono una mamma, è una cosa orribile" , e lo aveva affermato in lacrime.















Adesso, Guendalina Tavassi torna a far parlare di sé. Lei il marito Umberto D'Aponte, di professione imprenditore, non dormono nello stesso letto. In una storia Instagram Guendalina Tavassi ha rivelato che il marito Umberto D'Aponte dorme in un'altra stanza del loro appartamento romano per "vendetta".















La soubrette ha rivelato di aver scoperto uno "sgarro" del marito che l'ha portata praticamente a cacciarlo dal suo letto. Un episodio che risale a un anno fa circa. Da qui la scelta di vivere in letti separati. Ad oggi la Tavassi non ha però chiarito quando riaccoglierà Umberto nella sua camera.











Dettaglio a parte il matrimonio tra Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte continua a gonfie vele. Il recente scandalo che ha visto protagonista Guendalina – con i suoi video bollenti finiti in rete – ha unito ancora di più marito e moglie. Sposati dal 2013 la Tavassi e Umberto hanno due figli: Chloe e Salvatore. Guendalina è anche mamma di Gaia, avuta a 17 anni da una precedente relazione.

