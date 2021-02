Mara Venier è ancora furiosa dopo aver letto la falsa notizia della morte di suo marito Nicola Carraro. La “signora della domenica” ha pubblicato il titolo dell’articolo in questione che recitava: “Nicola Carraro, marito Mara Venier: è morto, ci mancherà”. E lei si è arrabbiata come non mai: “Mio marito è vivo e sta benissimo (solo mal di denti!!!), ma che caz…o scrivete! Vergognatevi, siete delle merd…….!!! Continuo a ricevere messaggi. #megratto #taccivostra”.

Mara Venier ha perso letteralmente la testa: non riusciva a credere a quello che stava leggendo. Si è sentita colpita nel profondo del suo cuore. Ecco perché ha scritto un post durissimo su Instagram nel quale traspare tutta la sua rabbia e la sua delusione. Immediata è arrivata la solidarietà nei suoi confronti. Non solo gente comune che ha tentato di rasserenarla, ma anche numerosi vip hanno manifestato la loro vicinanza. Un episodio censurabile, che la padrona di casa di ‘Domenica In’ ha accolto con furia. (Continua dopo la foto)















Tanti personaggi del mondo dello spettacolo hanno inviato messaggi di vicinanza alla conduttrice di Domenica In, da Laura Pausini: “Che vergogna Mara, mi dispiace per quello che state vivendo, un bacio grande a te e a Nicola” a Elisabetta Gregoraci: “Che vergogna” passando per Eva Grimaldi: “Che bast…i!”. Poi altri follower comuni hanno scritto: “Che spavento, meno male”, “Ma che gentaglia”, “Sono da denunciare”, “Ho avuto un colpo al cuore”. E ancora: “Madonna cara Mara, mi stava partendo il cuore”, “Oddio, mi ha preso un colpo, ma chi si permette di scrivere questo?”. (Continua dopo la foto)















Anche Alberto Matano, durante la puntata de La Vita in diretta, è tornato sull’argomento e anche lui è apparso letteralmente furioso nel commentare la fake news. Mara Venier e Nicola Carraro sono anche intervenuti in diretta e Matano ha parlato del superamento di un limite che dovrebbe essere invalicabile, quello del rispetto per la vita umana, e ha aggiunto: “Assurdo”. (Continua dopo la foto)









Quindi il giornalista ha coinvolto i due in collegamento e Mara Venier ha spiegato: Devo dire che è stata una giornata terribile per me e per Nicola. Carraro non ha potuto fare altro che annuire prima di intervenire a sua volta dicendo: Ho trovato un vocale di uno dei miei migliori amici, che mi diceva: ‘Sei andato via senza parlarmi’. Un messaggio straziante”.

“L’ho dovuto fare”. Isola dei Famosi, smacco a Ilary Blasi: la super vip racconta tutto. Il retroscena dietro il suo ‘no’