Dayane Mello ancora nel vortice delle polemiche. Nonostante tutti le siano stati vicini nel momento più difficile e doloroso della sua vita, ovvero quando è deceduto suo fratello Lucas, al ‘Grande Fratello Vip’ le antipatie nei suoi confronti non sono cessate. E, anche se ha un seguito straordinario dal punto di vista dei social network e del televoto, c’è chi proprio non la sopporta anche all’esterno della Casa più spiata d’Italia. Nelle ultime ore è infatti giunta una coltellata ai suoi danni.

Da quando si è litigata in modo furente con l’amica Rosalinda Cannavò in tanti si sono ricreduti su di lei. Basti pensare che nell’ultima puntata in diretta anche l’opinionista Antonella Elia, tra le fan della sudamericana, è stata costretta a criticarla per aver fatto andare in nomination Rosalinda. Un gesto che ha scioccato praticamente tutti. Ed ecco che è arrivata anche una pesantissima stoccata da una persona molto nota, che spesso e volentieri dice la sua sul reality show. (Continua dopo la foto)















A criticare aspramente Dayane Mello ci ha pensato Karina Cascella sul suo profilo Instagram. Le parole utilizzate sono state durissime, infatti ha iniziato il suo discorso così: “Quando ti devi parare il cu..o ami sia uomini sia donne, quando invece non ti conviene non lo capisci? Pensi di essere tanto furba eh?”. Poi ha aggiunto dopo aver visto il daytime: “Il gelo, la lucidità e la freddezza che questa donna ha nelle sue scelte fa spavento. Unico obiettivo vincere, lei ha fatto tutti i suoi ragionamenti”. (Continua dopo la foto)















Karina ha continuato: “Pensa che restando nella Casa il pubblico la farà vincere per quello che ha passato. Ha perso suo fratello, è rimasta nella Casa: scelta sua, quindi deve essere compatita per qualsiasi cosa lei faccia? La scelta di restare non può giustificare tutto. L’incoerenza, la falsità e questi sentimenti pronunciati così con una leggerezza eccessiva, sentimenti a comando. Ci sono persone che lottano davvero per farsi accettare e non è giusto inventarsi amori così a caso”. (Continua dopo la foto)









Nella notte Tommaso Zorzi si è scagliato contro Dayane definendola falsa nel suo atteggiamento ambiguo e accusandola di aver costruito ad arte la relazione con Rosalinda per pura strategia. E oggi ne sono convinte anche Rosalinda e Stefania Orlando, che hanno concordato nel dire che quella dichiarazione d’amore era tutta un’invenzione dopo aver capito di avere esagerato nei confronti dell’attrice.

