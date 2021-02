“Non corriamo troppo”. Andrea Zenga, che botta per Rosalinda: cosa svela appena uscito dal GF Vip

Andrea Zenga è fuori dal Grande Fratello Vip. Il figlio di Walter è stato eliminato durante l’ultima puntata, a un passo dalla finale del reality sconfitto da Samantha De Grenet e Stefania Orlando. “A parte la prima settimana in cui mi sentivo un pesce fuor d’acqua, ho amato ogni singolo giorno qui dentro. I ragazzi sono diventati per me una piccola famiglia, mi hanno dato tanto”, ha detto Zenga dopo aver ricevuto il verdetto da Alfonso Signorini.

Poi prima di lasciare la casa Andrea ha lasciato una dedica scritta sulla foto che immortala il primo bacio tra lui e Rosalinda Cannavò: “Il momento più bello del mio GF, grazie per avermi fatto provare queste emozioni. Dolce più che posso, ti aspetto fuori”. La storia tra Andrea e Rosalinda è sbocciata nelle ultime settimane e ha fatto sognare molti fan del reality pronti a scommettere che la storia tra i due sia destinata a durare. (Continua dopo la foto)















Sulla questione si è espressa anche la mamma di Andrea, Roberta Termali: la donna ha confessato quello che penserebbe sulla giovane attrice che, almeno apparentemente, ha conquistato il cuore di suo figlio: “La trovo morigerata con la stessa timidezza di Andrea. Entrambi mi sembra siano alla ricerca di una serenità che meritano. Sicuramente mio figlio avrà avuto modo di conoscerla bene, io non posso che essere contenta per lui, per entrambi…”. (Continua dopo la foto)















Andrea e Rosalinda si sono avvicinati nelle settimane scorse e per questo motivo l’ex gieffino ritiene che la sua storia con l’attrice non sarebbe paragonabile a quella sbocciata tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che hanno avuto più tempo per conoscersi all’interno della Casa. “Io adesso non direi ti amo a Rosalinda, non corriamo”, ha ammesso Zenga junior. (Continua dopo la foto)









Infine Andrea ha parlato della dichiarazione d’amore di Dayane Mello a Rosalinda: l’ha definita una “spina nel fianco” e ha affermato che avrebbe interpretato quella frase come un “ti voglio bene” verso l’amica, e nulla di più. Rosalinda Cannavò al momento resta nella casa del GF Vip e continua a dedicare ad Andrea i suoi messaggi d’amore: “Spero che tu stia bene, non faccio altro che pensarti. Sento il vuoto in questa casa incredibile. Non so se ti arriverà mai questo mio biglietto ma ci provo comunque. Manca davvero pochissimo e finalmente ti rivedrò. Sappi che anche per me sei la la cosa più bella in questa folle esperienza”.

