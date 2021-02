Ultimi giorni tutt’altro che facili nella Casa del GF Vip. Soprattutto dopo la diretta di lunedì scorso, quando la maggior parte degli inquilini ha accusato Dayane Mello di strategia e di aver messo in piedi un finto innamoramento verso Rosalinda Cannavò per giustificare i suoi comportamenti poco sportivi e garantirsi il consenso del pubblico. Ma al reality di Alfonso Signorini i colpi di scena sono praticamente all’ordine del giorno e nelle ultime ore eccone un altro.

C’entra sempre la modella brasiliana, che è stata protagonista di scontri accesissimi per le sue mosse in puntata, non da ultima quella di aver mandato al televoto la compagna che poco prima aveva detto di amare. Ma la finale si fa sempre più vicina e i vipponi devono aver pensato di voler vivere questa settimana in tranquillità. (Continua dopo la foto)















Così, dopo che Dayane Mello è finita nel mirino degli altri concorrenti e, esasperata dagli attacchi, è scoppiata a piangere disperata c’è stato un cambiamento di rotta nella Casa. Dapprima è arrivata a consolarla Rosalinda, poi a ruota Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Ed entrambi si sono sciolti in un abbraccio dal sapore di tregua con lei. Tommaso l’ha raggiunta in stanza arancione per un chiarimento. (Continua dopo la foto)















“Mi dispiace se ho espresso la mia opinione in maniera cruda, se ti va lasciamo tutto dietro, scusami Dayane”, ha detto Zorzi dopo le pesanti accuse rivolte alla modella brasiliana, ovvero “mezza lesbica” e le accuse di aver inventato una presunta storia d’amore con Rosalinda. “È tutta una ca*ata”. È sembrato molto dispiaciuto Tommaso e ha abbracciato forte Dayane. (Continua dopo le foto)











Poi è arrivata Stefania e anche lei ha stretto forte a sé la modella cercando di risollevarle il morale: “Ci vogliamo buttare tutto dietro? Ma che ce frega amore di queste cose, a me non frega niente”, l’ha rassicurata. E poi: “Ci sono state delle esagerazioni, l’importante è capirlo, però basta, è finito tutto. Devi pensare a te”. Insomma, almeno oggi, il clima nella Casa del GF Vip è tornato “amichevole”.

