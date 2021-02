Non sono giorni facili per Tommaso Zorzi, che è sì sicuro di aver raggiunto la finale del ‘Grande Fratello Vip’ ma sta anche mettendo a rischio la sua popolarità dopo quello che è successo. Lui non ne sa ancora nulla, ma c’è un vespaio di polemiche intorno alla sua persona a causa di alcuni suoi atteggiamenti che non sono proprio stati digeriti dal pubblico. E, nonostante sia sempre stato uno dei favoriti al successo, la preoccupazione è che questa situazione possa avere delle conseguenze.

Il popolo della rete si è spaccato e sono aumentati in queste ore coloro che si stanno scagliando contro l’influencer di 25 anni. Ciò che ha fatto non gli è stato proprio perdonato e anche alcuni personaggi famosi hanno voluto prendere posizione, attaccando sempre Tommaso Zorzi. Nella penultima puntata in programma venerdì 26 febbraio dovrà probabilmente dare spiegazioni e giustificarsi per evitare altri guai. Andiamo a vedere cosa è successo e sta succedendo sul web. (Continua dopo la foto)















Tommaso Zorzi ha avuto dei litigi con Dayane Mello. In particolare ha accusato la modella brasiliana di strumentalizzare i temi legati all’omosessualità. Infatti, non crede assolutamente alle sue parole e pensa che si comporti in questa maniera con Rosalinda Cannavò esclusivamente per ottenere più voti dal pubblico. Ma questa aggressione verbale del giovane non è piaciuta ai telespettatori. Infatti, in tantissimi hanno iniziato a scrivere contro di lui in rete chiedendone addirittura l’eliminazione. (Continua dopo la foto)















Tommaso Zorzi è quindi diventato tendenza su Twitter, ma in modo negativo. Infatti, sta spopolando l’hashtag “Fuori Tommaso”. In molti vogliono che non faccia più parte della Casa più spiata d’Italia, ma sarà difficile esaudire il loro desiderio essendo un finalista. Queste erano state le parole del gieffino rivolte alla sudamericana: “Tu non hai vissuto niente. Venire in tv dicendo che sei mezza lesbica, è una mancanza di rispetto”. E contro di lui si sono scagliate anche altre due vip. (Continua dopo la foto)









Taylor Mega ha criticato Tommaso Zorzi, ma anche Soleil Sorge non le ha mandate a dire. Infatti, ha affermato: “Sono sconvolta da questa violenza psicologica e dalla cattiveria fatta a Dayane dopo un lutto”. Staremo a vedere cosa accadrà in diretta, ma comunque lui le ha chiesto scusa per quello che ha dichiarato. Un gesto che non ha ugualmente convinto il pubblico da casa, che pensa lui stia ancora fingendo.

