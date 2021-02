Giacomo Urtis è fuori da settimane dal GF Vip e anche se era famoso pure prima di entrare nella Casa più spiata di Cinecittà ora è sempre più amato. E come per ogni vip, anche per lui la curiosità del pubblico sulla vita privata è alle stelle. Di recente, il “chirurgo dei vip” ha rilasciato un’intervista fiume al settimanale diretto da Alfonso Signorini, dove ha parlato anche del suo passato e della storica fidanzata con cui è stato legato 13 anni.

"Sono sempre stato un ragazzo come gli altri – ha raccontato a "Chi" – Figlio unico, fidanzato con Elena che gestiva villaggi turistici. Una persona d'oro. L'ho conosciuta perché sua cugina era nella mia stessa comitiva. Eravamo un grande gruppo di amici e, come in tutte le favole, mi sono fidanzato con Elena".















"Non c'è stato un lieto fine però. Siamo stati insieme ventitré anni fa. Tredici anni insieme e non ci siamo sposati per un soffio. Era tutto pronto, mancava poco". Poi, un colpo di fulmine per un ragazzo in aeroporto: Giacomo ha lasciato Elena e con lui ha avuto "una storia clandestina durata tre anni". Se oggi frequenta qualcuno? "Giacomo Urtis ha una frequentazione fuori dalla Casa" aveva annunciato solo pochi giorni fa a Pomeriggio 5 Francesco Fredella.















"È una persona che ha frequentato i tuoi studi…" ha aggiunto Fredella, prima di fare il nome a Barbara D'Urso durante la pubblicità. E poco dopo è la conduttrice: "Ce l'ho, ho il nome: è Kevin!". Kevin, ha aggiunto poi la stessa Carmelita, è un ex di Tommaso Zorzi che proprio a Live non è la D'Urso aveva raccontato: "Non mi ritengo fidanzato, è un parolone, ci siamo visti per circa due settimane prima che entrasse nella casa".











“L’ho conosciuto tramite un amico comune, ma all’inizio non mi piaceva, anche per come si mostrava sui social. Poi abbiamo cominciato a sentirci e ci siamo visti subito”, aveva concluso. Sempre a Pomeriggio 5, poi, Fredella ha svelato inoltre che Urtis e Kevin “si sono visti”. Davanti a questo gossip, il chirurgo dei vip ha tentato di sviare le voci, spiegando che in realità i tratta soltanto del suo tatuatore…

