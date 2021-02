“Adesso, dopo il GF Vip…”. Sorpresa Matilde Brandi: lo scrive addirittura nero su bianco

Dopo la dolorosa separazione dal marito Matilde Brandi torna a parlare. Non è semplice per lei affrontare questo momento: la ballerina continua a soffrire dopo l’addio di Marco Costantini. I due stavano insieme dal 2004 e nel 2006 sono nate le loro figlie, due gemelle Aurora e Sofia. Nonostante la crisi tra loro fosse nell’aria già da diverso tempo, come aveva fatto sapere nella Casa del GF Vip, la decisione di mettere un punto è stata una doccia gelata per lei.

Qualche giorno fa Matilde si è confidata con Barbara D'Urso: "È stato un grande amore ma lo sarà per sempre. Sto metabolizzando questo piccolo grande lutto. Lui non voleva che facessi il GF Vip, quando sono tornata l'ho abbracciato ma lui era freddo. Ci sono rimasta male, non comprendevo cosa fosse accaduto, anche se avevamo già passato un agosto non bellissimo a causa di una crisi. Poi, ho capito che c'era qualcosa che non andava. Quello che mi dispiace di più è che sono stata io stessa a chiedere tramite un messaggio se volesse stare ancora con me. Lui mi ha risposto di no".















E nelle ultime ore ha rilasciato una lunga intervista sull'ultimo numero del settimanale di gossip Novella 2000. In questa circostanza ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip e delle sue due figlie. Durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà ha stretto un legame importante con Elisabetta Gregoraci e ha avuto qualche frizione con Maria Teresa Ruta. Matilde Brandi ha rivelato di aver continuato i rapporti con la showgirl calabrese: "Nella casa ho amato Elisabetta… Infatti, continuiamo a frequentarci…" Su Maria Teresa Ruta ha invece rivelato che non ha chiarito la situazione: "Con lei credo non ci sia stato tempo a sufficienza per spiegarci e capirci…".















Poi le è stato chiesto se ha ricevuto qualche proposta lavorativa dopo il Grande Fratello Vip. E Matilde Brandi ha spiegato che c'è stato qualcosa, ma si vuole prendere del tempo per valutare il tutto al meglio: "Sono già arrivate alcune proposte molto interessanti…Sto valutando…Posso solo dire che riguardano sia la Tv che il Teatro…".









Infine Matilde Brandi ha rivelato il suo sogno nel cassetto. Con la sua proverbiale schiettezza la ballerina ha detto che ha sempre sognato di poter partecipare a Amici di Maria De Filippi: “Lo seguo dalla prima edizione, sono una fan accanita perché è l’unico programma che sa veramente valorizzare la danza in Italia…”.

