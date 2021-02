Ormai lo abbiamo letto dappertutto, in questi ultimi giornic’è stato uno scambio epistolare tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. I due vipponi (lui ormai ex), ci hanno fatti sognare per bene sull’esistenza delle fiabe a lieto fine, su principi e principesse. E a dirla tutta c’è tanta probabilità che Rosalinda possa venire eliminata nel suo vis a vis con Stefania, proprio per questo motivo.

Ecco in che senso. Una schiera di fan appartenenti al pubblico del GF Vip si sono accomodati dalla parte di Zenga e Rosy, anche chi prima era un agguerrito "rosmello", è possibile infatti che proprio per questo motivo i loro sostenitori li vogliano ricongiunti. Mano nella mano come il migliore tra i film d'amore.















In un'intervista a DiPiù Tv, la mamma di Andrea Zenga, Roberta Termali, ha parlato del figlio: "Non avrei mai immaginato che mio figlio Andrea si sarebbe dichiarato a Rosalinda Cannavò. Pensavo che avrebbe aspettato la fine del GF Vip". Andrea è stato eliminato da pochissimo dal GF Vip, proprio durante il sorgere della sua bella storia d'amore con Rosalinda Cannavò. Ma vediamo insieme cosa ne pensa la mamma di Zenga.























La madre di Andrea Zenga (Roberta Termali) ha parlato del figlio in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv, esponendo anche il suo pensiero nei confronti di Rosalinda Cannavò : “La trovo morigerata, con la stessa timidezza di mio figlio. Sono entrambi alla ricerca di una serenità che meritano”. Poi sul figlio adorato ha detto: “Si è sempre preso le sue responsabilità e con Rosalinda ha seguito il suo cuore”. (Continua dopo le foto)

“Al cuore non si comanda”. Lei sarà ben felice di ospitare a casa Rosalinda Cannavò, artefice di una lettera ad Andrea Zenga molto romantica, una volta che il Grande Fratello Vip sarà finito. Le parole di Rosy: “Non so se ti arriverà questo mio biglietto, ma ci provo comunque. Manca davvero pochissimo e finalmente ti rivedrò. Sappi che anche per me sei la cosa più bella di questa folle esperienza”.

