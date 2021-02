“Ma volete fare l’amore davanti a tutti?”. Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino non crede ai suoi occhi

Il simpatico Stefano De Martino è tornato in onda su Rai2 con Stasera tutto è possibile, dopo che aveva saltato l’appuntamento di martedì scorso a causa di una modifica del palinsesto. Il ballerino aveva infatti dovuto lasciare spazio al reality La Caserma, che in via eccezionale era stato anticipato di un giorno. Quindi De Martino ha dovuto attendere due settimane per mettere in scena una puntata a tema sugli animali: non a caso tutti gli ospiti di martedì 23 febbraio sono entrati in studio vestiti da animali. Tra questi spiccava Barbara Foria che, travestita da panda, ha finto di amoreggiare con un altro panda.

Naturalmente non poteva mancare la battuta di De Martino, che si è rivolto nel seguente modo ai due, ovviamente in maniera scherzosa: "Lo so che siete in via di estinzione, ma non è il caso…". Tra l'altro pochi minuti prima della messa in onda c'era stato un simpatico siparietto anche con il Tg2. In chiusura di telegiornale, infatti, la giornalista Manuela Moreno ha lanciato Stasera tutto è possibile e ha preso in giro il padrone di casa: "Ci colleghiamo con Stefano che è pronto per un'altra puntata".















E ancora: "Ma è pronto davvero?", ha aggiunto scherzosamente. A questo punto ha preso la parola De Martino che, dall'auditorium della Rai di Napoli, ha anticipato qualcosina sulla nuova puntata del suo programma. Stefano è sempre sulle prime pagine questi giorni, il motivo?























Oltre al suo successo anche il fatto che Belen sia incinta. Pochi giorni fa, la showgirl argentina ha annunciato la sua seconda gravidanza. Belen aspetta una bambina dal fidanzato Antonino Spinalbese ed è appena entrata nel quinto mese. In tanti, tra i follower, attendevano le prime parole di Stefano che – secondo alcuni rumor – non avrebbe gradito la notizia.



Stefano De Martino è apparso nella prima puntata di “Ciao Maschio”, programma condotto da Nunzia De Girolamo e (senza nominare Belen) ha descritto la sua donna ideale: “La mia donna ideale deve essere sicuramente tradizionale. Fra le cose che legano una coppia c’è la condivisione degli ideali. La passione, le altre caratteristiche, sono volubili rispetto al tempo”.

