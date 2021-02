Da qualche ora è apparso sul profilo Instagram del reality un avviso che ha mandato in tilt i tanti affezionati delle dirette notturne. Il messaggio sembra assai criptico e gli affezionatissimi della diretta della notte non ci stanno per nulla al mondo, al grido di: “Vergognatevi, allora basta”.

Ma cosa è successo stanotte all’interno della Casa del GF Vip? Abbiamo assistito allo scontro tra Tommaso e Dayane e poi ancora alle lacrime di Rosalinda Cannavò e alle parole di conforto di Samantha De Grenet. Nel frattempo l’hashtag #fuoritommaso ha spopolato e queste faccende sono state tutte più o meno scandagliate. Ma allora, cosa è successo stanotte nella Casa del GF Vip? (Continua dopo le foto)















Ieri sera è giunta una decisione controversa da parte della produzione del GF Vip: sospendere la diretta per diverse ore nella notte per un motivo sostanzialmente più che lecito. Il pubblico del reality non ha avuto un’ottima reazione in merito all’accaduto di stanotte. Il messaggio comparso effettuare alcuni interventi tecnici. Inutile dire che l’annuncio ha provocato la reazione scomposta dei telespettatori del reality, che sono esplosi sui social. Nella notte un buco di ben 8 ore ha fatto brancolare gli appassionati fan del GF Vip. (Continua dopo le foto)























Il messaggio condiviso dalla produzione del GF Vip è il seguente: “A causa di interventi tecnici programmati – si legge – il collegamento con la casa non sarà disponibile dall’1 alle 9”. Niente di estremamente allarmante dunque, anche se i fan pià dediti alle dirette notturne sembrano non averla presa bene per niente. Il grido di battaglia è stato: “Vergognatevi, allora basta”. Un’arrabbiatura ben poco motivata, anche perché in questa edizione è la prima volta che succede. (Continua dopo le foto)

Durante questa edizione del reality non ci sono state lunghe nottate di scherzi e discussioni e gli autori hanno concesso ai vipponi di andare a dormire relativamente presto. Nelle edizioni precedenti, invece, è successo che – appena un concorrente metteva la testa sul cuscino – partiva la musica a tutto volume e le luci venivano spente intorno alle due di notte. Nell’edizione del GF Vip 5 può capitare di vedere i concorrenti a letto già a mezzanotte e mezza.

“Te li faresti tutti…”. Orrore al GF Vip, la frase di Tommaso Zorzi rimbomba fuori dalle mura e scatta il massacro-vip