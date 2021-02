Senza parole Flavio Insinna, sbalordito dal campione Guglielmo, che nella puntata de L’Eredità di martedì 23 febbraio ha dato la risposta corretta praticamente all’istante, vincendo 16.250 euro. Al ragazzo sono infatti bastati pochi secondi per trovare con grande sicurezza la soluzione della ghigliottina finale: partendo dagli indizi ‘pieno’, ‘computer’, ‘gestione’, ‘risparmio’ e ‘pianeta’, il campione in carica del gioco di Rai1 ha immediatamente afferrato il pennarello e scritto la risposta sul cartellino.

Una velocità che ha mandato in tilt i complottisti del quiz preserale, convinti come sempre che ci sia del marcio sotto. Insinna è rimasto piacevolmente sorpreso, anche se gli ha ricordato che avrebbe potuto cambiare risposta fino al termine del tempo. Ma Gugliemo è apparso molto sicuro della sua risposta, che era ‘risorse’. “Come a scuola, hai già consegnato il compito in classe?”, ha ironizzato il conduttore di Rai1. Il campione ovviamente non ha voluto cambiare la sua risposta, e ha fatto benissimo, dato che era quella giusta. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma cosa è successo? “La risposta corretta è la gemella di quella che hai dato tu”, ha esclamato Insinna, che è poi passato ai saluti finali: “Si fa festa con le professoresse Sarah e Ginevra e con tutti gli amici che ci seguono da casa”. Per poi aggiungere una delle sue solite battute, stavolta scherzando sulla gatta del campione, che è scoppiato a ridere: “C’è una gatta che festeggia per il padroncino che ha vinto”. (Continua a leggere dopo la foto)















Il campione Guglielmo ovviamente potrà provare ad aumentare il suo bottino nelle prossime puntate. E quando troppo presto e quando tropo tardi. Qualche giorno fa lo stesso Guglielmo arrivava alla Ghigliottina con 210mila euro e con un montepremi finale, dopo gli indizi, di 52.500 euro. (Continua a leggere dopo la foto)











Purtroppo per lui non è riuscito a indovinare la risposta corretta, ma solo dopo averne indicata un’altra. E in studio, davanti a Flavio Insinna, scende un gelo siderale. Di fronte ai cinque indizi forniti dagli autori (“vecchio”, “concerto”, “parlare”, “avanti” e “veneziano”), il ragazzo ha tentato la sorte con “giornale”, ma la risposta corretta era un’altra: “Adagio”

Ti potrebbe anche interessare: “È nato”. Fiocco azzurro per la bellissima attrice (mamma bis) che presenta il suo ‘gioiello’