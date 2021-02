“Sei una pezzente!”. Cecilia Capriotti, figuraccia epocale dopo il GF Vip. Smascherata in pubblica piazza

Tanti i colpi di scena durante l’ultima puntata del “Grande Fratello Vip”. Andrea Zenga ha abbandonato la casa e Rosalinda Cannavò è stata nominata dall’amica Dayane Mello, che poco prima proprio davanti alle telecamere aveva fatto una sorta di coming out. Il figlio di Walter Zenga ha perso la sfida al televoto contro Samantha De Grenet, salvata per prima, e Stefania Orlando.

"È nato un amore da parte mia e secondo me anche da parte di Rosalinda, non è sbocciato per paura di… Sono stata già innamorata di una donna", ha detto la modella brasiliana. Dayane ha confessato di avere delle esperienze sia con uomini che con donne e, pertanto, sa che con Rosalinda "era amore, non era amicizia". Il colpo di scena è arrivato al momento delle nomination, quando la modella brasiliana ha mandato al televoto proprio la Cannavò, scatenando la furia dell'attrice. Una decisione che ha lasciato anche gli altri vipponi senza parole.















Soprattutto Tommaso Zorzi e Stefania Orlanco, che hanno apertamente criticato la scelta della modella, accusandola di essere una grande stratega. In studio come sempre gli ex vipponi della quinta edizione e proprio una di queste è finita al centro della bufera appena finita la diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini. Cecilia Capriotti ha sfoggiato un bellissimo abito attribuito al marchio Dior e nella foto pubblicata su Instagram ha taggato l'account della celebre casa di moda francese.















Ma però che le cose non stiano esattamente così, perché poco dopo il vero stilista è intervenuto sui social (con tanto di foto che conferma la sua tesi) dicendo che il vestito risale all’aprile del 2019 ed era stato già indossato dalla Capriotti.

"Non amo fare queste cose. Ma credo che essere trattato anche da stupido mi sembra eccessivo. Ecco i post messi ieri sera prima dell'inizio della puntata del @grandefratellotv dalla signora Capriotti dove indica, nella didascalia e anche nelle sue storie personali, che l'abito è di @dior".









“Potete ben notare dal mio post, che l’abito in questione è stato realizzato da me e indossato da lei ad Aprile 2019. Abito personalmente disegnato, creato e cucito e consegnato a Milano alla su citata signora. Stamattina quando tutti hanno segnalato la cosa, la signora mi ha anche dato del ridicolo privatamente, bloccandomi e cancellando tutti i commenti di segnalazioni fatti da moltissimi follower. Magicamente – si legge ancora nel post – ora la didascalia è diventata GIOIELLI. Buono si, ma stupido no. Perché sono tutti pronti ad essere scorretti con una persona che in questo lavoro ci mette anima, sudore e sacrificio. Mi chiedo perché?”. Il post dello stilista è stato invaso da commenti contro Cecilia Capriotti: “Questa è una pezzente!!!”, “Figura di me***”, “Che triste e pessima figura ha fatto quella spocchiosa, tu sei un professionista”.

