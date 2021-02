Dopo Eurogames del 2019 Ilary Blasi è uscita dai radar della televisione italiana. Ora però la moglie di Francesco Totti, che tra le sue conduzioni vanta anche diverse edizioni de “Le Iene”, è pronta a ‘tornare in pista’ o meglio sul grande schermo. Lo farà in grande stile, succedendo ad Alessia Marcuzzi, altra top girl del tubo catodico nostrano, con il reality “L’Isola dei famosi” su Canale 5.

Mentre Alessia Marcuzzi ha deciso di dedicarsi ad altre avventure tv, Ilary Blasi non vuole sbagliare e da giovedì 11 marzo potremo ammirarla nella conduzione di uno show che riserva sempre tante sorprese e sul quale Mediaset punta parecchio. Nelle settimane scorse vi abbiamo parlato delle numerose voci sui concorrenti. Ebbene è di poche ore fa la notizia sul primo personaggio che parteciperà a questo adventure game.















La produzione dell'Isola dei Famosi ha rivelato sui social network che il primo concorrente ufficiale del 2021 sarà lo youtuber Simone Paciello, conosciuto col nome di Awed. Lo stesso Awed ha confermato la notizia durante l'ultima puntata del GF Vip Party. Awed ha dichiarato che presto prenderà il volo per l'Honduras, dove sarà uno dei partecipanti al reality show condotto, appunto, per la prima volta da Ilary Blasi. Naturalmente Simone è felicissimo di questa opportunità e in queste ore deve ancora riprendersi dallo 'choc'.















Proprio in queste ore dalla produzione arriva il cast ufficiale di questa scoppiettante edizione: Andrea Cerioli, Daniela Martani, Gilles Rocca, Akash Kumar, Angela Melillo, Brando Giorgi, Carolina Stramare, Clemente Russo, Elisa Isoardi, Fariba Tehrani, Ferdinando Guglielmotti, Paul Gascoigne, Ubaldo Lanzo, Valentina Persia, Vera Gemma. Il nuotatore e personaggio tv Massimiliano Rosolino dovrebbe essere invece il nuovo inviato









Un post condiviso da Isola dei Famosi 2021 🏝 (@isoladeifamosi.2021)

Niente da fare, invece, per Elenoire Casalegno che pare abbia declinato l’offerta dei produttori de L’Isola dei Famosi, edizione 2021. Un’edizione che sarà presentata da Ilary Blasi che non vede l’ora di cimentarsi in questa entusiasmante avventura. E con lei non solo i concorrenti che dovranno tirare fuori tutte le energie e le risorse psico-fisiche a loro disposizione, ma anche le probabili opinioniste che dovrebbero essere Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini.

