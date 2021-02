Durante ‘La Vita in diretta’ Alberto Matano nella puntata del 23 febbraio ha dovuto fare i conti con una defaillance degli autori, che sono stati rimproverati dal diretto interessato. Quando ha lanciato un filmato riguardante Carlo Verdone, la regia ha sbagliato e lui gliel’ha fatto notare. Ma in studio è arrivata anche Milly Carlucci, la quale ha parlato ovviamente de ‘Il cantante mascherato’. E ha fatto delle interessantissime anticipazioni su ciò che accadrà tra qualche giorno nella finale.

Nonostante non possa dire molte cose, visto che nel suo programma vige la riservatezza più assoluta rispetto a coloro che si esibiscono sotto le maschere, Milly Carlucci ha voluto comunque fare una piccola eccezione rivelando un aneddoto che avverrà venerdì prossimo. Davanti dunque a Matano ha annunciato una novità succulenta, che avrà reso felici tutti i telespettatori e i fan de ‘Il cantante mascherato’. Vediamo cosa ha comunicato al pubblico una delle regine della Rai. (Continua dopo la foto)















Secondo quanto dichiarato da Milly Carlucci, nella puntata conclusiva della sua trasmissione tutti potranno assistere a dei meravigliosi duetti. Infatti, le maschere saranno accompagnate da noti artisti: “Viene Anna Tatangelo a cantare con il Lupo, Cristina D’Avena canterà con l’Orsetto e Red Canzian con la Farfalla”. Poi ha aggiunto: “Venerdì grande finale, avremo ovviamente tutti i personaggi smascherati”. Ma poi ecco arrivare una battuta da parte della conduttrice tv. (Continua dopo la foto)















In tanti, compresa Alessandra Mussolini, sono convinti che in una delle maschere ci sia proprio Alberto Matano. Lui ha sempre glissato sull’argomento, facendo quasi finta di non sentire quelle provocazioni. Non sappiamo se sia un modo per depistare o se davvero lui non c’entri nulla col programma. Sta di fatto che Milly Carlucci ha affermato: “In una delle maschere c’è lui, secondo Alessandra Mussolini”. Vedremo venerdì se la politica avrà avuto ragione oppure no. (Continua dopo la foto)









Nella scorsa puntata sulla maschera del Gatto si è accesa una discussione tra Flavio Insinna e Caterina Balivo. La discussione è sfociata in qualche dettaglio un po’ più privato. Il conduttore de L’Eredità ha snocciolato uno per uno i vari indizi per cui il concorrente non sarebbe Rosalinda Celentano, bensì l’attore Sergio Assisi. E lei: “Vorrei le telecamere in camerino perché Flavio Insinna ha rubato la mia agendina dove io avevo annotato tutto”.

“Che avete fatto?”. Alberto Matano, fuori programma a La vita in diretta e lui va in tilt