Nuova puntata de ‘La Vita in diretta’ con Alberto Matano. Il conduttore televisivo è stato alle prese con alcune difficoltà nella giornata del 23 febbraio. Sembrava stesse andando tutto liscio, poi all’improvviso è accaduto un particolare che ha spiazzato il presentatore e l’ospite in studio. Ed è stato anche costretto a fare una strigliata, visto che il pubblico si era accorto di tutto ciò che era appena successo. Un momento che ha ovviamente imbarazzato il padrone di casa.

Stava tra l’altro trattando un argomento molto interessante, in compagnia di uno degli attori più amati dagli italiana. Presumibilmente dunque la sua invettiva contro gli autori si è resa necessaria anche perché non avrebbe mai voluto fare questo errore davanti ad un mostro sacro del cinema e della televisione. Eppure qualcosa non è andato per il verso giusto e tutti non hanno potuto fare a meno di notarlo. Vediamo nel dettaglio perché Alberto Matano è parso così insoddisfatto. (Continua dopo la foto)















Tra gli ospiti de ‘La Vita in diretta’ c’è stato Carlo Verdone, intervenuto però da remoto. Alberto Matano ha annunciato un servizio riguardante immagini legate all’attore, quando recitava da giovane in ‘Non Stop’. Peccato però che il filmato andato in onda non è stato quello che aveva previsto il conduttore televisivo. Ed ha dunque rimproverato la regia: “Questo è il racconto di Carlo Verdone, non era Non Stop. Hanno fatto un po’ di confusione i miei amati autori”, ha esclamato il presentatore. (Continua dopo la foto)















Mentre poi la situazione è ritornata alla normalità, Matano ha punzecchiato Verdone e anche Giovanna Botteri: “Giovanna Botteri ti guarda con un’aria. Non l’ho mai vista così”. La giornalista ha infatti confidato di avere un grandissimo interesse nei confronti dell’attore. E poi il conduttore Rai ha concluso su Carlo: “I personaggi di Carlo Verdone sono proprio diventati mitici”. Grazie comunque alla sua professionalità, nonostante la gaffe degli autori, ha condotto in porto la sua trasmissione. (Continua dopo la foto)









Qualche giorno fa Alberto Matano aveva annunciato: “La famiglia de La Vita in diretta si allarga ancora, con un altro fiocco rosa. Infatti è nata Gaia ed è tornato il nostro uomo del web, Roberto Manzoni”. Poi si è rivolto proprio verso il neo papà, che è stato inquadrato dalla regia, e gli ha chiesto: “Un bacio a mamma?”. E lui ha risposto: “Cristina”. In conclusione di intervento, il padrone di casa ha chiosato: “La nostra è una fantastica famiglia”.

“Problemi e perdita di memoria…”. Giovanni Ciacci, niente sarà più come prima. Racconto da brividi da Barbara D’Urso