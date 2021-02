È iniziata domenica 21 febbraio 2021 la nuovissima serie poliziesca con sfumature rosa intitolata “Le indagini di Lolita Lobosco”. La fiction in onda su Rai 1 per quattro prime serate, ne mancano dunque ancora tre, ha per protagonista l’attrice Luisa Ranieri, che interpreta un vice questore del sud, verace, mediterranea, amante del suo lavoro. Tanto da restare single, insomma un’autentica donna in carriera.

La regia è di Luca Miniero , mentre la sceneggiatura è opera di Daniela Gambaro, Massimo Gaudioso e Massimo Reale. La fiction "Le indagini di Lolita Lobosco" è prodotta dalla Bibi Film Tv e da Zocotoco, ovvero la casa di produzione che la stessa Luisa Ranieri gestisce con il marito Luca Zingaretti, in collaborazione con Rai, ovviamente. Ora si scopre un curioso retroscena che riguarda un dietro le quinte tra Luisa Ranieri ed uno degli attori della fiction Rai.















L'attore Filippo Scicchitano che, nonostante sia molto giovane ha già fatto parlare di sé, ad esempio nel film "Scialla" con Fabrizio Bentivoglio, ha rivelato in una lunga intervista al settimanale Nuovo TV un retroscena 'piccantino' con la protagonista Luisa Ranieri. Filippo ha candidamente ammesso: "Sono stato in imbarazzo, inevitabilmente, nelle scene di approccio fisico. Ma lei è stata brava a mettermi a mio agio e abbiamo riso dei miei imbarazzi".















Nel corso della chiacchierata con l'intervistatore l'attore Filippo Scicchitano, che nella fiction veste i panni del giornalista Danilo Martini, ha confidato anche alcuni aspetti della sua vita sentimentale: "Sono single per scelta degli altri, ma anche mia. L'amore arriverà, ne sono più che certo". Mentre sul grande schermo Filippo , o meglio Danilo, una storia ce l'ha, e proprio con il vice questore Lolita Lobosco, alias Luisa Ranieri.









A questo proposito Filippo Scicchitano ha dichiarato: “Chi non sarebbe invidioso di poter girare una storia d’amore con una donna come lei?”. Insomma, la fiction Rai “Le indagini di Lolita Lobosco” non tratta soltanto la risoluzione di casi più o meno intricati, ma anche le ‘pene’ d’amore e i flirt di questa affascinante donna della legge. E proprio il giornalista Danilo Martini, interpretato dal 27enne Filippo Scicchitano, nato a Roma nell’ottobre del 1993 ed è dunque segno Bilancia, avrà una relazione con Lolita.

